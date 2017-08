Cherry Season, anticipazioni e news: oggi 7 agosto la soap non va in onda, ecco perché

Cherry Season

OGGI LA SOAP NON VA IN ONDA

La pausa estiva di Cherry Season oggi comincia ufficialmente. La soap turca, al pari di Beautiful, non andrà in onda e tornerà regolarmente lunedì 21 agosto (salvo nuove sorprese da parte di Mediaset). Tale interruzione non risulta affatto gradita dai fan della serie, convinti di poter seguire tutto d'un fiato le vicende di Oyku e Ayaz fino all'ultima puntata. Ma così non sarà e solo a fine agosto sarà possibile seguire la fase finale dei preparativi delle nozze dei due protagonisti. L'architetto ha infatti chiesto alla sua Oyku di sposarlo e lei ha accettato, anche se fin dall'inizio la coppia ha dovuto affrontare più di un problema a causa delle intromissioni degli amici e delle rispettive famiglia.

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI E NEWS: IL LIETO FINE CI SARA'?

La seconda stagione italiana di Cherry Season non ha soddisfatto i fan come la precedente. Ad esclusione del periodo iniziale, nel quale Ayaz è stato ricattato dal terribile Mete, la noia ha regnato sovrana e molti spettatori si sono allontanati da quello che hanno ritenuto un prodotto noioso ed infantile. Possiamo fin d'ora segnalarvi però che, dopo la pausa estiva, le cose cambieranno: molti nodi verranno al pettine a partire da Oyku e Ayaz che finalmente realizzeranno il loro sogno d'amore diventando marito e moglie. Sarà questo il lieto fine di un rapporto caratterizzato da continui litigi? Difficile crederlo, soprattutto considerando che ancora con l'abito da sposa addosso, la giovane stilista avrà una brutta discussione con il marito e deciderà di prendersi una lunga pausa di riflessione. Per questo deciderà di fuggire in Italia anche se ben presto verrà raggiunta dallo stesso Ayaz, pronto a chiarire con lei la situazione una volta per tutte. E chissà che proprio in Belpaese non sia galeotto per la loro prima notte d'amore insieme.

