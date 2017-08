Chris Pratt e Anna Faris si sono lasciati / Arriva l'annuncio dell'attore su Facebook

Chris Pratt e Anna Faris si lasciano

Continuano gli addii tra le coppie note di Hollywood: stavolta sono Chris Pratt e Anna Faris ad annunciare la lor separazione. I due attori hanno deciso di svelare la fine del loro matrimonio attraverso i social ed è stato proprio Chris e Pratt, su Facebook, a scrivere: “Anna e Io siamo tristi di annunciare che ci stiamo legalmente separando. Ci abbiamo provato duramente per tanto tempo, e siamo veramente delusi. - e ancora scrive - Nostro figlio ha 2 genitori che lo amano moltissimo, e vogliamo che questa situazione rimanga la più privata possibile mentre andiamo avanti. Abbiamo ancora dell’amore l’uno per l’altra, ricorderemo sempre il nostro tempo insieme e continueremo ad avere un profondo rispetto reciproco”.

CHRIS PRATT E ANNA FARIS NON STANNO PIU' INSIEME: L'ANNUNCIO

DALLE NOZZE A BALI ALL'ADDIO

Un addio che rattrista tutti i fan della coppia, che si è conosciuta sul set di Take Me Home Tonight nel 2007 (il film è poi uscito nelle sale nel 2011) . Proprio su quel set è scoccata la scintilla che ha portato all'inizio di un grande amore che ha poi portato alle nozze, celebrate a Bali, in Indonesia, nel 2009, e alla nascita di loro figlio Jack, che oggi ha 4 anni, nell’agosto del 2012. Proprio qualche tempo fa, nel corso di un’intervista con Style.it, Chris Pratt ha parlato della sua paternità e di come ha cambiato la sua vita: “La paternità mi ha cambiato. Una volta da ragazzino sono saltato giù da un ponte alto trenta metri e finito in acqua. Non so nemmeno come sia riuscito a non morire. Oggi ho un figlio e prendo la mia salute sul serio, dato che ho qualcuno che dipende totalmente da me.”.

