Claudia Galanti/ Il nuovo amore è Jordan Rocca? Lo scatto che accende il gossip

Claudia Galanti (Instagram)

Dopo quasi quasi due anni dalla separazione con l’imprenditore Tommaso Buti oltre che la fine del matrimonio con Arnaud Mimran, sembra proprio che Claudia Galanti sia di nuovo innamorata. Come fa notare IlGiornale.it, il nome del fortunato che pare abbia connquistato il suo cuore è Jordan Rocca, un nome non noto nel mondo dello spettacolo. Dopo aver lasciato Genova molti anni si è trasferito a Londra dove ha iniziato a lavorare come broker. Successivamente è diventato azionista da Maddox e con gli anni ha acquistato insieme ad alcuni soci altri pub notturni, come il Project e il B-Soho. Inoltre è il fondatore del Toy Room (sbarcato da un anno anche in Italia, più precisamente a Roma. Jordan e Claudia, infatti, sono arrivati in Sardegna e hanno trascorso qualche giorno insieme. Non è stata questa la loro prima apparizione “pubblica”.

NUOVO AMORE PER CLAUDIA GALANTI?

LUI È JORDAN ROCCA

Qualche settimana fa, infatti, Jordan ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre festeggiava il compleanno con una paio di amici e Claudia Galanti. Sarà scoppiato davvero l'amore tra i due? La Galanti ha nel cassetto un altro sogno, quello di poter aprire un ristorante. Potrebbe essere il suo cavaliere ad aiutarla ad esaudire il suo desiderio. Ricordiamo che Claudia Galanti nella primavera 2016 è tornata in televisione prendendo parte come concorrente all'undicesima edizione de L'isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 77% dei voti. Dal 14 luglio 2017 prende parte al programma #Estate, condotto da Alfonso Signorini in seconda serata su Canale 5, come protagonista di una rubrica di cucina assieme allo chef stellato Andrea Berton. Purtroppo 3 dicembre 2014 ha perso la sua piccola bambina Indila Carolina Sky poco prima dell'alba, a causa di un batterio, per soffocamento durante il sonno.

