Compleanno Charlize Theron/ 42 anni e non sentirli: una ruga in più con saggezza e un nuovo amore?

Prendete lo spumante e il vestito buono oggi, 7 agosto, si festeggia il compleanno di Charlize Theron che compie 42 anni e aggiunge nuove esperienze al suo grande bagaglio personale. L'abbiamo conosciuta tutti in "tenera età" per via del suo lato B che ogni giorno passava sulle nostre tv nel famoso spot del Martini ma adesso la Theron è un'attrice affermata che non si è lasciata irretire da copioni di commedie romantiche in cui sarebbe stato facile per lei "apparire" più che essere. In questi anni si è impegnata molto sia al cinema (vincendo un Oscar con Monster, dove appare imbruttita) che nel civile (facendosi portavoce di importanti missioni e battaglie), ma la vita privata? Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della rottura definitiva da Sean Penn e il mese scorso la possibilità dell'arrivo di un nuovo amore.

CHARLIZE THERON COMPIE 42 ANNI E RIPARTE DA UN NUOVO AMORE?

Mentre i suoi festeggiano sui social il compleanno della loro eroina, Charlize Theron potrebbe essere proprio tra le braccia del suo presunto nuovo flirt. Proprio il mese scorso su sempre lei ad incuriosire il mondo del gossip con una sua singolare dichiarazione: "Circa un mese fa ho avuto un appuntamento romantico, devo proprio ammetterlo, è stato un gran bell’incontro. C’era la luna piena. Non vi dirò chi è, ma è scattato qualcosa". Solo una battuta per rispondere ai continui gossip che travolto la sua vita o c'è davvero qualcuno di nuovo nella vita dell'attrice? Rimane il fatto che i suoi 42 anni fanno invidia a molte star del cinema e lei stessa ne svela i suoi segreti: "Invecchiare fa parte della realtà e non si può evitare. E poi la saggezza che ho ora non è neanche lontanamente paragonabile a quella che avevo a vent’anni. Avere una ruga in più in faccia non è niente in confronto a tutto questo".

