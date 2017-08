DOMENICO MODUGNO/ Oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo (Techetechetè)

Techetechetè in onda su Rai 1

OLTRE 70 MILIONI DI DISCHI VENDUTI

La puntata di Techetechetè in onda questa sera su Rai 1, vede tra i propri protagonisti uno dei cantanti italiani più conosciuti ed amati nel mondo: Domenico Modugno. L’artista di origini pugliesi nato a Polignano a Mare nel mese di gennaio del 1928 e scomparso a Lampedusa nel 1994 stroncato da un infarto, ha fatto emozionare diverse generazioni con brani che sono diventati grandi classici della musica italiana come Nel blu dipinto di blu, Meraviglioso, La lontananza e tante altre ancora. Modugno ha venduto complessivamente oltre 70 milioni di dischi di cui ben 22 milioni soltanto del singolo Nel blu dipinto di blu. Tra l’altro vanta un record condiviso con Renato Carosone, ed ossia aver venduto dei dischi anche negli Stati Uniti d’America senza averli incisi in lingua inglese. Nel corso della sua carriera ha pubblicato complessivamente 30 album di cui 26 in studio e 4 live di cui l’ultimo nel 1984 con titolo Pazzo amore sotto etichetta Panarecord.

DOMENICO MODUGNO, IL TRIBUTO NELLO SPETTACOLO “MISTER VOLARE”

Lo scorso 1 agosto Carlo Francini ha interpretato Domenico Modugno al Marconi Teatro Festival nello spettacolo Mister Volare che di fatto è un omaggio all’eccezionale interprete originario di Polignano a mare. Nel corso di un’intervista rilasciata al portale LaNouvelleVague, Francini ha spiegato quanto sia stato complesso riuscire ad entrare nel personaggio: “C’è un lunghissimo studio preparatorio. Dagli anni Duemila ho approfondito lo studio della figura-Modugno con attenzione e costanza. Nel 2009, con l’amico giornalista-scrittore e compagno di scena Michelangelo Iossa (una sorta di alter ego narrativo sul palco), abbiamo costruito un testo che alternasse canzoni e versi in una sorta di ‘immersione’ totale nell’universo del ‘Mimmo Nazionale’. Dal maggio 2010 abbiamo portato in scena lo spettacolo ‘Meraviglioso – Omaggio a Domenico Modugno’ che, nel corso degli ultimi tre anni si è poi trasformato in ‘Mister Volare – Omaggio a Domenico Modugno’ e che è divenuto anche un disco con otto tracce, arrangiato dal musicista Mauro Spenillo, altra figura-chiave nella genesi di questo progetto. Con Mauro e Michelangelo abbiamo voluto fortemente raccontare Modugno nella sua ampiezza, nella sua totalità espressiva: il Modugno sanremese, certamente, ma anche quello che collaborava con Riccardo Pazzaglia o Pier Paolo Pasolini, il Modugno degli sceneggiati televisivi come ‘Scaramouche’ o il vincitore del Festival di Napoli, evocando anche le grandi canzoni nei dialetti del sud, in cui Mimmo Modugno eccelleva”.

