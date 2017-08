FRANCESCA FIALDINI/ In autunno alla conduzione de La vita in diretta (Reazione a catena)

Francesca Fialdini

IN AUTUNNO AL TIMONE DE “LA VITA IN DIRETTA”

Tra gli ospiti che prenderanno parte a questa puntata speciale di Reazione a catena condotta nella prima serata di Rai 1 da Amadeus, c’è la conduttrice televisiva Francesca Fialdini. Nell’ultimo periodo si è parlato approfonditamente della Fialdini per un paventato flirt con il neo direttore della Rai Mario Orfeo e soprattutto per l’annuncio del passaggio alla conduzione della nuova edizione del programma pomeridiano della rete ammiraglia della Rai, La vita in diretta, al fianco di Marco Liorni. C’è chi parla di promozione ma la Fialdini non è proprio d’accordo con questa visione come lei stessa ha sottolineato ai microfoni di Tv Sorrisi & Canzoni: “Più che una promozione la vedo come la continuità di un lavoro. C’è un progetto editoriale dietro. Negli ultimi tre anni a Uno Mattina abbiamo sperimentato una grande sinergia tra rete e tg per la copertura dell’attualità. Si pensava che avremmo potuto esportare questo modello di informazione e intrattenimento altrove. Il programma del pomeriggio è stata una scelta naturale”.

FRANCESCA FIALDINI, “LA VITA IN DIRETTA? SONO UN PO’ SPAVENTATA”

A partire dal prossimo autunno Francesca Fialdini sarà dunque alla conduzione de La vita in diretta dopo una lunga esperienza a Uno Mattina. Una nuova avventura che come ha sottolineato a Tv Sorrisi & Canzoni, la diretta interesseta sembra spaventarla un po’ anche in ragione dell’ampio bacino di telespettatori di cui gode la trasmissione. Tuttavia la Fialdini ha aggiunto che è preoccupata molto meno grazie ai cambiamenti che stanno per essere apportati alla trasmissione e alla presenza di Marco Liorni al suo fianco: “Sono un po’ spaventata. Ma lo sarei di più se non ci fosse l’idea di cambiare il programma. Il pubblico del pomeriggio ama una leggerezza che non so se è nelle mie corde: dovrò mettermi alla prova e conoscermi un po’ di più. Ma con me c’è Marco Liorni, che è molto amato dai telespettatori e ha più esperienza di me su certi argomenti. E questo mi dà sicurezza. Siamo complementari, una bella coppia”.

