FRANCESCO PAOLANTONI/ Protagonista su Rai 3 nella soap Un posto al sole (Reazione a catena)

Reazione a catena

PROTAGONISTA AD UN POSTO AL SOLE

Il comico ed attore Francesco Paolantoni è tra gli ospiti che questa sera prenderanno parte alla puntata speciale del quiz televisivo Reazione a catena, presentato sulla frequenze di Rai 1 da Amadeus. Diventato famoso negli anni Novanta per i suoi esilaranti personaggi proposti nella trasmissione Mai dire Goal, Paolantoni attualmente delizia il pubblico televisivo nella soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì nell’access prime time di Rai 3 e dove interpreta il personaggio di Max Peluso, nemico giurato di Raffaele Giordano alias Patrizio Rispo. In una recente intervista l’attore napoletano ha manifestato la sua ‘adorazione’ nei confronti di un grande artista partenopeo del passato, Totò. Nello specifico Paolantoni ha evidenziato una predilezione verso uno dei più apprezzati film di Totò ed ossia ‘Totò Peppino e la Malafemmina’: “Io Totò lo ho amato molto con Peppino. 'Totò Peppino e la malafemmena' è straordinario. Ma tutti, perchè ogni qualvolta che rivedi un film di Totò rivedi sempre qualcosa di nuovo”.

FRANCESCO PAOLANTONI, “ECCO COME È NATA LA MIA CARRIERA”

Nella medesima intervista, Francesco Paolantoni ha voluto raccontare come sia nata la passione e la voglia di fare dello spettacolo la propria professione. Una volontà nata grazie ai film di Totò che di fatto hanno accompagnato la crescita durante gli anni dell’adolescenza ma non solo. Paolantoni nello specifico ha raccontato: “Uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo mestiere e' stato proprio quello di crescere con i film di Totò ed il teatro di Eduardo. Mi hanno fatto venire la voglia di fare questo mestiere. So' cresciuto a pane e Totò. Faccio una versione de 'A livella che vuole essere un omaggio al principe la faccio sin da giovanissimo. Ho avuto il privilegio di portare in scena 'Miseria e nobiltà' dove ho fatto il personaggio di Totò ed è stato veramente gratificante e fantastico. L'idea di una parodia de A' livella (storica poesia di Totò)? Era una cosa che mi veniva spontanea. Come tutti i miei personaggi. Sono venuti spontanei non costruiti a tavolino come appunto 'A livella. Mi veniva di scomporre questa poesia, di ripetere alcune cose. Adesso mi sono fatto passare lo sfizio di un corto della 'A livella vera. Dove faccio tutti e tre i personaggi. Dal narratore, al netturbino al marchese e alla fine in coda ho messo un pezzettino della mia 'A livella. E' stata un'operazione straordinaria”.

© Riproduzione Riservata.