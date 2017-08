Fedez e J-Ax / Quanto guadagnano? Gli incassi dei "Comunisti col rolex" e la "gestione familiare"

Fedez e J-Ax

La coppia J-Ax-Fedez sta vivendo una grandissima stagione sinonimo di soldi. Il Corriere della Sera ha analizzato la situazione economica dei due. A gestire le finanze i genitori di entrambi. La signora Anna Maria per il giovane Federico Leonardo Lucia in arte Fedez. Mentre il signor Roberto gestisce quelli di Alessandro Aleotti, in arte J-Ax. Solo da poche settimane la famiglia di Fedez ha introdotto la schermatura di una fiduciaria. In sostanza i figli lavorano cantando e i genitori incassano amministrando. Anche Fabio Rovazzi ha guadagnato molto dopo essersi messo in affari con i due. Spulciamo ora nelle "casseforti" dei due cantanti «Zedef» e «Willy L'Orbo», controllate rispettivamente dalla mamma Fedez e dal padre di J-Ax. Ricordiamo che l'ultimo singolo dei due, Senza Pagare, ha conquistato il doppio disco di platino. Il brano, tratto dall’album “Comunisti col Rolex”, ha ottenuto oltre 18 milioni di views su Youtube, è leader della classifica di Spotify Italia, è il secondo singolo più venduto su iTunes ed è nella top 10 dei brani italiani più ascoltati in radio.

FEDEZ E J-AX, UNA COLLABORAZIONE MOLTO "FRUTTUOSA"

I GUADAGNI DI FEDEZ

Sono passati meno di quattro anni quando la signora Anna Maria (50% del capitale) e il marito Franco (40%) decisero insieme al figlio cantante (10%) di creare questa società che è, tra l' altro, concessionaria esclusiva dei diritti di immagine di Fedez. Gli incassi, sotto varie forme (diritti, merchandising , ecc) hanno spinto il fatturato da 1,1 milioni del 2014 ai 3 milioni del 2016. E ci sono ancora grossi margini visto che l' utile è di 800 mila euro. A fine giugno la famiglia ha deciso di creare una nuova società, la Zdf che controllerà al 100% la Zedef da cui ha ereditato una serie di attività.

I GUADAGNI DI J-AX

A raccogliere i frutti del lavoro di J-Ax ci pensa invece Willy L'Orbo che è una società con il nome del leggendario pirata dei Goonies . Roberto Aleotti, 70 anni, ex direttore di supermercati, amministra da solo e possiede anche l'80% del capitale. Il resto è diviso tra i due fratelli, Alessandro/J-Ax e Luca Paolo, anche lui rapper, noto come «Grido». I numeri di bilancio non sono come quelli della Zedef. Però i ricavi sono cresciuti del 50% in un anno a 1,5 milioni con mezzo milione di utile. La coppia rap, ancora in tour con «Comunisti col Rolex», ha creato anche un'etichetta indipendente. Newtopia dove approdato Fabio Rovazzi capace anche lui di crearsi un piccolo impero. Insomma, la coppia Fedez-J-Ax sta vivendo davvero un periodo d'oro.

