Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci in crisi? / Freddezza tra i due in Sardegna! L'indiscrezione

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Un mese e mezzo fa la rivista Chi parlava di una crisi in corso tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Puntualmente ci furono le smentite dai diretti interessati . Tuttavia tra i due sembra proprio che le cose non procedino per il meglio così come da loro svelato nelle ultime interviste. Pare infatti che la conduttrice di Battiti Live non accompagni più il marito durante le serate al Billionaire di Porto Cervo. Quest’anno, la Gregoraci non si è ancora fatta vedere nel locale del marito. Cosa sarà successo? C’è qualcosa che la infastidisce? Gli habitué della Costa Smeralda, nonché assidui frequentatori del Billionaire, iniziano a domandarsi il motivo di questa sua assenza…”, questo quanto si legge sul sito del quotidiano.

ARIA DI CRISI TRA ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE?

"LEI NON LO ACCOMPAGNA PIU' AL BILLIONAIRE"

Aria di crisi tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Logicamente è tutto da verificare. Le voci dalla Sardegna sono sempre più insistenti e qualcosa forse davvero non va. Vedremo se la coppia smentirà di nuovo tutti. Ricordiamo che Elisabetta Gregoraci negli ultimi anni è stata una protagonista del piccolo schermo. Nell'ottobre 2015 la Gregoraci ha partecipato, insieme a personalità come Lorella Cuccarini, Enzo Iacchetti e il Mago Forest, alla prima edizione del nuovo varietà di prima serata Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus su Rai 2. Nel 2016 è tornata su Rai 2 conducendo la nuova edizione di Made in Sud in onda dal 23 febbraio al 10 maggio in prima serata. Nell'ottobre 2016 la Gregoraci partecipa alla seconda edizione del varietà di prima serata Stasera tutto è possibile condotto da Amadeus su Rai 2.

