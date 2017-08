GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni e concorrenti: Ilary Blasi dietro le quinte dello spot!

Grande Fratello Vip 2017

A un anno dal successo della sua prima edizione, il Grande Fratello Vip si prepara a riaprire le porte della sua casa per dare il via a una nuova entusiasmante avventura. Anche quest’anno, al timone dello show ritroveremo la confermatissima Hilary Blasi, che con il supporto costante di Alfonso Signorini avrà il compito di supportare e bacchettare i concorrenti determinati mettersi in gioco. Nelle ultime ore, la fan page ufficiale dello show ha condiviso il video promo del programma e una serie di scatti realizzati nel corso delle riprese, dove la protagonista della scena è, ancora una volta, la conduttrice, che ha scelto di dare appuntamento a tutto il suo pubblico posando su un divano in riva al mare. “Comoda, Ilary? Occhio alla TV, stiamo arrivando... #GFvip”, si legge sul profilo Instagram del Grande Fratello, parole che in breve tempo hanno acceso la curiosità dei tanti telespettatori. Per visualizzare lo scatto, potete cliccare qui.

GRANDE FRATELLO VIP 2017, ANTICIPAZIONI E CAST

GIULIA DE LELLIS, GIÀ "PROTAGONISTA" CON ASIA NUCCETELLI

Le indiscrezioni sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip continuano a rincorrersi numerose. Secondo Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia, a varcare la celebre porta rossa di Canale 5 il prossimo 11 settembre saranno Cristiano Malgioglio, Serena Grandi, Simona Izzo, Carmen Di Pietro e Aida Yespica. Fra i volti più o meno noti sono stati confermati anche Cecilia e Jeremias, i due fratelli della più celebre Belen Rodriguez, e Giulia De Lellis, volto noto di Uomini e Donne che ha già avuto modo di fare il suo ingresso nella casa della tv lo scorso anno in occasione della partecipazione del suo fidanzato Andrea Damante. L’ex corteggiatrice, infatti, nella prima edizione del reality, si è resa protagonista di una serie di battibecchi con il duo delle Mosetti, accusando la giovanissima Asia Nuccetelli di aver messo gli occhi sul suo fidanzato. Voleranno scintille anche nella prossima edizione?

