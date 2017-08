Giovanna Civitillo / Chi è la showgirl e moglie di Amadeus: età, carriera e vita privata

Giovanna Civitillo e Amadeus (Instagram)

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nel suo ruolo di valletta a L'Eredità, ma è proprio qui che Giovanna Civitillo ha conosciuto suo marito, il conduttore Amadeus. Prima di passare a scoprire i dettagli di questa storia d'amore, scopriamo qualcosa di più su di lei. Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre del 1977. Il prossimo mese compirà quindi 40 anni, è alta circa 175 centimetri e ha alle spalle importanti studi che l'hanno aiutata a sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha studiato danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza nel 1986, per poi diplomarsi nel 1994 al Teatro Bellini di Napoli nel balletto di August Bournonville. Non sono mancate le partecipazioni ai concorsi, nei quali si è sempre classificata in ottime posizioni.

GIOVANNA CIVITILLO, TUTTO SULLA MOGLIE DI AMADEUS

UN AMORE CHE NON CONOSCE CRISI

Per quanto riguarda perà la sua carriera in tv, questa ha avuto inizio nel 1996 in programmi come Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In e più di recente Avanti un altro di Paolo Bonolis. Nel 2003 è però arrivata la partecipazione a L'Eredità ed è qui che ha conosciuto e si è innamorata di Amadeus, conduttore della trasmissione. È così iniziata la loro relazione che nel 2009 ha portato alla nascita di Josè Alberto che oggi ha otto anni, evento al quale sono poi seguite le nozze. In una recente intervista a Gente, Amedeus ha così parlato del suo rapporto con Giovanna: "Mai una crisi. Non litighiamo nemmeno. Giovanna la risposerei mille volte. Non ci fosse lei, la serenità che costruiamo ogni giorno e il fatto che chiedo di prassi il suo consiglio anche per questioni lavorative ed è quasi sempre azzeccato, io non sarei quello che sono" ha confidato a Gente Amadeus“.

© Riproduzione Riservata.