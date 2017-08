IL KENTUCKIANO/ Su Rai Movie il film western diretto da Burt Lancaster (7 agosto 2017)

Il kentuckiano il film in onda su Rai Movie

IL FILM DIRETTO DA BURT LANCASTER

Oggi, lunedì 7 agosto 2017 su Rai Movie, al canale 24 del digitale terrestre, in prima serata, alle ore 21.10, va in onda un classico film western dal titolo Il Kentuckiano (titolo originale The Kentuckian) girato nel 1955 da Burt Lancaster, attore molto celebre in quegli anni, che ne è anche il protagonista principale. In Italia il film fu diffuso anche con un altro titolo, Il vagabondo delle frontiere. Di solito si dice che questo è l'unico film che Lancaster diresse come regista ma questo non è del tutto vero. Infatti l'attore fu dietro la macchina da presa anche del film L'uomo di mezzanotte (The Midnight Man, 1974). La sceneggiatura fu scritta da A.B.Guthrie Jr. ma il soggetto originale si basa su una novella di Felix Holt intitolata The Gabriel Horn. Nel cast del film, oltre a Lancaster che recita nel ruolo di Elias Wakefield, figurano anche Dianne Foster (Hannah) e Walter Matthau (Stan Bodine) qui al suo debutto cinematografico.

IL KENTUCKIANO, UN CLASSICO WESTERN

Elias Wakefield, più comunemente conosciuto con il nomignolo di "Big Eli", è un boscaiolo che vive in una cittadina di frontiera del Kentucky. Da poco è rimasto vedovo e deve badare a suo figlio: così, per garantirgli una vita migliore, decide di trasferirsi in Texas. Il motivo per cui vuole cambiare aria è anche un altro: infatti desidera sfuggire ad una faida di vecchia data che vede opporsi alla sua famiglia un'altra famiglia, quella dei Fromes. Questi ultimi però non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare via pacificamente; infatti durante il viaggio che dovrebbe condurre Big Eli e suo figlio in Texas i fratelli Fromes gli tendono un agguato e ottengono di farlo andare in carcere con un'accusa ingiusta. Ma qualcuno veglia su Eli e suo figlio: si tratta di Hannah che da tempo è segretamente innamorata dell'uomo. Hannah ottiene di farlo scarcerare, ma i problemi non sono finiti perché i Fromes non hanno alcuna intenzione di dimenticare gli antichi rancori.

© Riproduzione Riservata.