IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Puntata 7 agosto: Carmelo e Mencia oggi sposi

Il Segreto

IL MATRIMONIO DI MENCIA E CANDELA

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione della telenovela Il Segreto, che per il momento non conosce pausa. a differenza di Beautiful e Cherry Season, le vicende di Puente Viejo andranno in onda regolarmente fino a domenica prossima, trovando la tradizionale interruzione sono nei giorni a cavallo del Ferragosto. Questa sera, a partire dalle ore 18:45. ci sarà spazio per un felice avvenimento: Mencia e Carmelo riusciranno finalmente a realizzare il loro sogno d'amore, diventando marito e moglie. Non ci saranno particolari intoppi per la cerimonia che si concluderà nel migliore dei modi. Le minacce del Pugno di Dios non avranno quindi nessun seguito: la presenza della Guardia Civile e le accortezze prese alla Miel Amarga, permetteranno a Carmelo di essere finalmente felice al fianco dell'amata. Candela dunque si era preoccupata inutilmente pensando che l'amico potesse uguagliare il suo dramma avvenuto nel giorno delle nozze con Tristan.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 AGOSTO: NESTOR TERRORIZZA CAMILA

Le cose continueranno a mettersi molto male oggi per Camila nelle trame della telenovela Il Segreto. La moglie di Hernando, infatti, dovrà fare i conti con le continue minacce di Nestor, a sua volta alla ricerca del luogo in cui la figlia Belen è stata nascosta. Ma, preoccupata per le sorti della piccola, la cubana resterà ferma nelle sue intenzioni di mantenere il segreto, anche a rischio di compromettere la sua stessa vita. Nestor, infatti, sarà pronto a tutto per raggiungere la verità arrivando anche sul punto di violentare la sua ex fidanzata. I Dos Casas non saranno gli unici a vivere una fase di profonda tensione: alla villa, Donna Francisca continuerà ad essere vittima dei ricatti del suo figliastro, che la tratterà come una vera e propria serva in casa sua. La matrona, davanti alla minaccia di essere rinchiusa in manicomio, sarà costretta ad assecondare ogni sua richiesta anche se questa stranezza non sfuggirà a Raimundo. Sarà lui per primo a cercare di smascherare il terribile Intende, con un piano segreto...

