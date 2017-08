IO ME & IRENE/ Su Rai 3 il film con Jim Carrey diretto da Peter e Bobby Farrelly (7 agosto 2017)

Jim Carrey nel film Io me & Irene

IL FILM CON JIM CARRY

Io, me & Irene è il film in onda questa sera, lunedì 7 agosto su Rai 3 alle ore 21.15. E’ una commedia del 2000 scritta e diretta da Peter e Bobby Farrelly (Scemo e più scemo, Tutti pazzi per Mary, Comic movie) ed interpretata da Jim Carrey (The Mask - Da zero a mito, Il grinch, The Truman show), Renée Zellweger (Il diario di Bridget Jones, Jerry Maguire, Ritorno a Cold Mountain) e Anthony Anderson (Transformers, The departed - Il bene e il male, la serie tv Law & order - I due volti della giustizia). I fratelli Farrelly tornano a collaborare con Jim Carrey dopo il grandissimo successo di Scemo e più scemo, che ha segnato il debutto per i due registi e il momento della consacrazione definitva per il comico, già noto per i precedenti The Mask e Ace Ventura - L'acchiappanimali.

IO, ME & IRENE, LA TRAMA

Charlie (Jim Carrey) è un giovane poliziotto del Rhode Island. Proprio nel giorno del suo matrimonio la neomoglie comincia però a tradirlo con un uomo di colore. Da questa relazione nascono tre figli. Quando la donna abbandona definitivamente Charlie, lasciandogli in carico anche i bimbi, quest'ultimo sviluppa una strana forma di schizofrenia dovuta al forte stress. La sua seconda personalità si fa chiamare Frank ed è istrionica e divertente come Charlie non sa essere. Quando quest'ultimo conosce Irene (Renèe Zellweger), arrestata per un presunto incidente, Charlie se ne innamora. Irene però ha informazioni compromettenti su dei poliziotti corrotti, così per salvarla Charlie è costretto a portarla via dal Rhode Island. I due cominciano così un lungo viaggio dove impareranno a conoscersi meglio e a fraternizzare. Peccato che Frank sia dietro l'angolo pronto a rovinare tutto.

