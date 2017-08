L'AMBASCIATA / Anticipazioni seconda puntata: Ester in carcere, condanna a vita?

L'ambasciata, anticipazioni

Nella prima serata dell'ammiraglia Rai, domani martedì 8 agosto, andrà in onda dalle 21.25 circa, la seconda puntata in prima TV della fiction dal titolo "L'ambasciata", cosa accadrà? La prima puntata di debutto lo scorso 1 agosto si è portata a casa ascolti TV abbastanza deludenti con 1.925.000 telespettatori, con share dell’11.2%. Di contro, la serata è stata vinta dalla replica di Amiche in Arena che si è aggiudicata la prima serata con 2.247.000 telespettatori pari al 15.25% di share. Nell'attesa di scoprire se il secondo appuntamento potrà andare meglio, eccovi a seguire tutte le anticipazioni sulla trama. Il titolo del nuovo episodio della fiction è "Tolleranza zero". Dopo avere arrestato Ester, Luis dovrà fare affidamento ad un avvocato per capire se ci sono possibilità o meno di liberare la figlia. Esaminando i dettagli con un occhio di riguardo e più attento, scoprirà che per liberare sua figlia dalla prigionia, dovrà corrompere inevitabilmente qualcuno. Scavando in fondo quindi, l'uomo si sta rendendo conto che, ciò che sta cercando di combattere in ogni modo, in realtà gli si sta ritorcendo contro giocando a suo sfavore. A questo punto, Luis si rende conto anche di dovere scendere a compromessi. La corruzione di qualche persona, gli potrebbe venire a costare una cifra esorbitante di cui sicuramente non dispone.

L'AMBASCIATA, ANTICIPAZIONI 8 AGOSTO: TRAMA DI “TOLLERANZA ZERO”

ESTER IN CARCERE, IL SEGRETO DI CLAUDIA

Nel frattempo, l'unione tra Luis e Claudia si aprirà a delle novità. I due infatti, indagando su ciò che sta succedendo alla donna, arrivano anche a pensare che possa trattarsi di una trappola. Ester rinchiusa in carcere, incomincerà ad avere notevoli difficoltà con la sua prigionia anche perché, essendo la figlia di Luis, sappiamo bene come potrà essere trattata. Le terribili condizioni e il modo in cui sono costretti a vivere i detenuti rinchiusi nella prigione thailandese, faranno pensare ad Ester anche il peggio: potrebbe subire una condanna a vita? Claudia nel frattempo, tiene dentro di sé un segreto che presto rivelerà al marito confessandogli di avere vissuto una sola notte d'amore con il fidanzato di sua figlia. La donna di contro, sarà anche costretta ad accettare che Carlos possa muoversi indisturbato all'interno della villa per non creare dei sospetti in Ester. La loro convivenza forzata però, creerà delle crepe sempre più visibili nel loro rapporto.

