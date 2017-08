LORELLA CUCCARINI/ La showgirl si candida a giudice di Amici (Reazione a catena di sera)

Lorella Cuccarini sarà a Reazione a Catena questa sera

LE POLEMICHE CON HEATHER PARISI E I TALENT

Ha deciso di raccontarsi a tutto tondo a Chi la bella showgirl e attrice Lorella Cuccarini, la quale ha parlato di delusioni e speranze della sua vita. Sarà ospite della puntata speciale di Reazione a Catena e ha rivelato di aver avuto un profondo dolore quando Raffaella Carrà ha deciso di sostituirla come giudice del programma di Forte forte forte, poi rivelatosi un vero e proprio flop. Tuttavia, la donna ammette come la Carrà sia stata una personalità veramente importante nella sua vita per la sua crescita. Ultimamente, Lorella Cuccarini è stata oggetto di pesanti critiche da parte della sua "nemicamatissima" Heather Parisi, con la quale ha presentato lo show omonimo e dove, a detta della Parisi, la Cuccarini ha fatto di tutto per metterla in ombra. Dopo il programma, Lorella sembra sparita dalla televisione e dando uno sguardo ai palinsesti televisivi sembra non esserci posto per lei nei prossima stagione. Così, sempre da Chi lancia la sua autocandidatura come giudice di Amici di Maria De Filippi.

LORELLA CUCCARINI, FESTEGGIAMENTI PER IL SUO ANNIVERSARIO

Il 3 agosto è stata una giornata importante per la bionda Lorella Cuccarini. Infatti, ha festeggiato 26 anni di matrimonio con Silvio Testi. Lorella ha annunciato sui social questo importante momento con una foto in cui è ritratta durante un tenero bacio col marito e in cui ha augurato allo stesso un buon anniversario. Lorella Cuccarini ha scritto come Testi le dica di essere innamorato di lei ancora, dopo 26 anni. Insomma, un periodo veramente positivo da questo punto di vista per la donna. Se la televisione, per il momento, non sembra offrirle grande opportunità, la Cuccarini è in giro per tutta la Penisola con lo spettacolo teatrale Non mi hai più detto ti amo con Giampiero Ingrassia.

