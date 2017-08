Luca Bizzarri/ Sarà il nuovo presidente di Palazzo Ducale: "Che onore, mi mangeranno vivo!"

Luca Bizzarri

Luca Bizzarri sarà il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Ducale. Il nome, alcuni giorni fa fatto da Repubblica, è stato indicato dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria ed è stato comunicato oggi ufficialmente al termine di un incontro nella sede della Regione Liguria a cui hanno partecipato il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi e il sindaco di Genova Marco Bucci. L'attore Luca Bizzarri ha commentato attraverso il profilo ufficiale Facebook il nuovo incarico: "Che sfida. Che onore. Mi mangeranno vivo. Un sacco di gente godrà se le cose andranno male. Accetto. Ho mandato questo messaggio, poche ore fa, a chi mi chiedeva di prendermi un impegno così serio e coinvolgente come quello di assumere la Presidenza di Palazzo Ducale. Ho detto sí, alla fine di mille pensieri, per un motivo soltanto: perché sono genovese e qualsiasi genovese, davanti alla possibilità concreta di impegnarsi per la propria città, avrebbe detto si".

LUCA BIZZARRI PRESIDENTE DI PALAZZO DUCALE

UNA SFIDA PER IL COMICO E CONDUTTORE

Onorato quindi Luca Bizzarri per la scelta fatta dal Comune di Genova. Un compito non facile per lui ma una nuova sfida da affrontare con entusiasmo. Soddisfatta l’assessora alla Cultura Elisa Serafini che ha commentato: "Grazie a Luca Bizzarri da domani Palazzo Ducale, sarà un po’ più “pop” e un po’ più di tutti". Mentre Toti afferma che: "La scelta di Bizzarri risponde all’esigenza di individuare una persona capace e competente, ma anche in grado di portare innovazione e fantasia in istituzioni che hanno bisogno di guardare al futuro e non cullarsi nel proprio passato".

