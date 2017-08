Matteo Salvini ed Elisa Isoardi / Dopo la tempesta spunta il sole: mano nella mano a Cortina

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi

Scoppia la pace tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. La coppia che, nelle ultime settimane è stata al centro di un polverone, torna a sorridere e a farsi vedere in pubblico. Come mostra LaPresse, la bella conduttrice della Rai e il leader della Lega Nord si sono concessi qualche giorno di relax in quel di Cortina dove, messi da parte i presunti tradimenti, le incomprensioni e il caldo asfissiante della città, hanno passeggiato per le vie della famosa località turistica sorridenti e mano nella mano. Tutto, dunque, sembra procedere nel migliore dei modi tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi che tornano ad essere una coppia a tutti gli effetti mettendo da parte i rumors che li consideravano ai ferri corti. Dopo essersi concessa qualche giorno di relax in famiglia, dunque, Elisa Isoardi è tornata dal suo Salvini accanto al quale appare serena e felice. Il peggio, dunque, sembra essere passato. L’amore ha trionfato.

MATTEO SALVINI ED ELISA ISOARDI DI NUOVO INSIEME

DAL PRESENTUO TRADIMENTO ALLA RICONCILIAZIONE

Tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi l’amore sembrava finito. Il settimanale Chi, infatti, nelle scorse settimane, ha pubblicato le foto di un bacio tra la bella conduttrice e un altro uomo in quel di Ibiza. Le immagini hanno subito fatto il giro del web scatenando la reazione di Matteo Salvini che, tuttavia, attraverso una diretta su Facebook, aveva fatto sapere di essere con Elisa e che tra loro tutto andava per il meglio. I due, tuttavia, continuano a stare separati e a non farsi vedere insieme almeno fino ad oggi quando Lapresse ha pubblicato le foto della loro ritrovata sintonia in quel di Cortina. Complice l’atmosfera magica delle montagne e il venir meno del clamore mediatico, Elisa Isoardi e Salvini sembrano nuovamente molto uniti e innamorati. Cliccate qui per vedere le foto.

