Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 7 agosto a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 7 AGOSTO 2017

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele secondo quanto detto durante la rubrica Latte e Stelle. Si può considerare in crescita l'Ariete perché nonostante la giornata difficile vede una luce in fondo al tunnel. Infatti da settembre le cose potrebbero andare decisamente meglio. L'arrivo di Urano positivo nel segno potrebbe portare il Cancro a una piccola svolta che si completerà in un 2018 da ricordare. Al momento però si deve recuperare a livello emotivo e non si è ancora pronti per il grande salto. I Pesci devono rimandare a domani le scelte e per questo c'è da considerare il segno comunque in crescita rispetto ai giorni passati in cui non si sapeva quando sarebbe stato meglio affrontare le discussioni in vista. Scende la Vergine che si trova a dover prendere delle decisioni in un momento in cui la chiarezza è poca. Non piacciono questi momenti di mancanza di lucidità, ma bisogna fare attenzione perché le cose potranno andare anche peggio di come già stanno andando.

NÈ CARNE NÈ PESCE

L'Ariete deve recuperare il tempo perduto, ma non si sente al massimo. Questo è un momento di indecisione anche se c'è il futuro che fa sorridere. Da settembre è prevista la possibilità di risorgere dalle ceneri di un estate davvero complicata. Il Toro è stanco perché vive disordini in famiglia e non si sente al massimo nelle scelte che deve fare. A volte però c'è grande tranquillità che aiuta a recuperare. Lo Scorpione si spazientisce facilmente, per questo deve cercare di tenersi lontano dai guai, senza perdere le staffe. Al momento è importante essere ottimisti, perché il pessimismo può portare a solo cose negative. Non è un grande momento per l'Acquario che è reso più sopportabile dalla prospettiva di un 2018 in cui ci potrebbero essere delle svolte positive. L'ingresso nel segno della Luna può rendere elettrici e dare anche una svolta. Attenzione a decidere di buttarsi in progetti più grandi di quello che è nelle disponibilità.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Analizzando l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è interessante fare un salto a confrontare quando accaduto ieri con quello che succederà oggi. Se il Toro sembrava pronto a risolvere qualche problema familiare ora sta pagando le conseguenze di giornate passate a fare da paciere. Il momento non è positivo, anche perché a volte volere troppo porta a non ottenere niente. Il Leone si è liberato di un peso e ora può guardare avanti. Sembra infatti che ci sia una nuova storia nel mirino, ma si rischia di commettere degli errori di valutazione. Ci si deve lasciare andare solo ed esclusivamente quando si è sicuri di quello che si fa'. Il relax vissuto negli scorsi giorni dalla Vergine si è trasformato in stress in un momento che sembra essere in salita da oggi in poi. La Bilancia che era migliorata a livello fisico deve assolutamente sfruttare le buone stelle che viaggiano nella sua orbita, senza essere mai per nessun motivo voglioso di prendere scelte troppo precipitose.

