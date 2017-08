REAZIONE A CATENA DI SERA/ Ospiti e anticipazioni prima puntata

Amadeus presenta Reazione a catena di sera

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Torna in prima serata Reazione a catena, il game show in onda dal lunedì alla domenica nel preserale di Rai 1. Tre gli appuntamenti previsti per le prossime settimane: si comincia stasera, con uno speciale tutto dedicato alla sfida tra Teo Teoteocoli, Lorella Cuccarini, Francesco Paolantoni e Francesca Fialdini. I quattro ospiti d'onore saranno abbinati alle squadre più forti delle scorse edizioni: I tre di denari (Marco Burato, Francesco Nonnis e Michael Di Liberto, I parenti stretti (Eliana Galletta, Giovanni Spuria e Beatrice Viola) e Le intese a distanza (Manuela Cadoni, Francesca Silverio e Valentina Visentin). Meccanismo triangolare: I tre di denari incontreranno I parenti stretti, e la squadra vincitrice sfiderà le temutissime Intese a distanza. Le ragazze hanno già vinto le due precedenti edizioni di Reazione a catena di sera e sono quindi le campionesse in carica. Ospiti del secondo appuntamento, Barbara De Rossi, Francesco Pannofino, Gloria Guida e Sergio Friscia. Nell'ultima puntata, infine, porteranno il loro contributo Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Valeria Marini e Pippo Franco.

REAZIONE A CATENA, ANTICIPAZIONI E CURIOSITÀ

I tre di denari sono una delle squadre più amate di Reazione a catena. Marco, Francesco e Michael vi hanno partecipato già due volte, decretando di fatto il loro licenziamento: "Il capo dell'azienda nella quale lavoriamo ha deciso di licenziarci [...] L'anno scorso ci aveva dato il permesso di partecipare al programma, forse pensando che sarebbe stata un'assenza di pochi giorni. Poi però noi abbiamo vinto parecchio e quindi l'assenza si è prolungata. Così quando siamo tornati ci ha detto chiaro e tondo: 'Non chiedetemi mai più niente di simile'". La loro partecipazione gli ha però portato fortuna su altri fronti: i tre sono amatissimi dagli spettatori del programma, e hanno già istituito un loro fan club su Facebook. Ed è proprio sui social che è arrivata la notizia: "Con i soldi che abbiamo vinto stiamo pensando di aprire un pub e chiamarlo proprio 'Tre di denari'". Non meno amati I parenti stretti, eliminati dopo ben diciotto puntate nel giugno del 2016. Per qualche tempo, anche loro sono stati al centro delle cronache per via di un conflitto di natura semantica che ha caratterizzato la loro uscita dal programma. "Cosa racconti non fiaba?", fu la domanda formulata da Giovanni e Beatrice nel tentativo di far indovinare a Eliana la parola "favola". Effettivamente, la concorrente rispose in maniera corretta, ma il notaio non fu dello stesso avviso: "Fiaba e favola sono sinonimi", il verdetto. Le intese a distanza sono ancor oggi ricordate come il tris più fortunato dell'edizione 2015. Manuela, Francesca e Valentina portarono a casa ben 320 mila euro, oltre a guadagnarsi il record di intesa migliore con oltre 17 parole trovate in meno di un minuto.

