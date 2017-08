RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE/ Su Rete 4 il film diretto da Sergio Martino (7 agosto)

Ricchi ricchissimi praticamente in mutande con Lino Banfi

IL FILM CON RENATO POZZETTO E LINO BANFI

Ricchi, ricchissimi praticamente in mutande è il film in onda nella seconda serata di Rete 4 alle ore 23.25. E’ una pellicola comica diretta da Sergio Martino nel 1982 ed interpretata da Edwige Fenech, Pippo Franco, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Janet Agren e Adriana Russo. I tre attori protagonisti hanno già lavorato assieme nel film dal titolo Zucchero, miele e peperoncino, pellicola diretta sempre da Sergio Martino. Lino Banfi e Renato Pozzetto hanno poi lavorato assieme nel film Roba da ricchi, al fianco di Paolo Villaggio.

RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE, LA TRAMA

La trama del film è suddivisa in diversi episodi. Nel primo vediamo Cesare Domenichini alle prese con la costruzione di una casetta abusiva sulla spiaggia, pur di far trascorrere una vacanza serena alla propria famiglia. Poco dopo incontreranno un cospicuo gruppo di nudisti. Tra questi c'è anche Ermanno, detto il Batacchio. Pur di risparmiare lo spettacolo ai suoi figli più piccoli e non riuscendo a far andare via i nudisti, Cesare uscirà all'alba con la propria famiglia per recarsi in spiaggia. Nel frattempo però, la moglie di Cesare è sempre più attratta da Ermanno. Esasperato dalla situazione, chiama i vigili urbani ma in quel preciso istante i nudisti si rivestono e Cesare è costretto da sgomberare la baracca in spiaggia. Su consiglio del suo amico e collega Medoro, Cesare porta con se suo zio malato, con la speranza di poter mantenere in piedi la baracca. Arresi all'idea di vivere accanto ai nudisti, la famiglia di Cesare dimentica lo zio nella baracca e questi divora una ciotola da miele, andando in shock. Al ritorno, i nudisti hanno occupato la baracca che poco dopo crollerà. Cesare saranno costretto a risarcire i nudisti e sua moglie lo lascerà per mettersi con Ermanno.

Nel secondo episodio, Mario Zamboni, in vacanza con la famiglia, cede alla corte di Frau Kruppe, una ricca donna tedesca appassionata di poker. In realtà si tratta di una truffatrice che spaccia monete false. Zamboni viene così indagato per riciclaggio di valuta falsa. Dopo l'arresto della truffatrice però, riesce e riconquistare la libertà. Nel terzo ed ultimo episodio il protagonista è Alberto Del Prà, un imprenditore prossimo al fallimento. L'uomo però, riesce a concludere un importante contratto d'affari con un ricco emiro arabo. Quest'ultimo però gli chiederà di trascorrere una notte d'amore con Francesca, sua moglie. Arrivati al palazzo dell'emiro, Alberto scopre che il ricco uomo d'affari arabo in realtà desidera lui, data la sua omosessualità.

