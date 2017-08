Robert Pattinson e Katy Perry / Stanno insieme? Beccati durante una cena a Los Angeles

Robert Pattinson e Katy Perry

E’ nato l’amore tra Robert Pattinson e Katy Perry? Mentre gli addetti ai lavori considerano l’attore inglese ancora fidanzato con la cantante FKA Twigs, l’informatissimo Tmz parla di un flirt tra Pattinson e Katy Perry. I due sono stati beccati insieme, durante una cena con altri amici, in un hotel a West Hollywood, in California. I due sembravano molto affiatati e le voce di un flirt tra i due si fanno sempre più insistenti. Non è la prima volta che si parla di un avvicinamento pericoloso tra i due ma, stavolta, sembra che ci sia qualcosa di più. Pur non essendoci stati baci o atteggiamenti compromettenti, tra Robert Pattinson e la cantante il feeling è più che evidente. Tuttavia, l’attore continua ad essere ufficialmente impegnato con la cantante FKA Twigs mentre la Perry è tornata single dopo la fine della sua storia d’amore con Orlando Bloom. Katy, dunque, avrà deciso di sostituire Bloom con un altro attore?

ROBERT PATTINSON E KATY PERRY, SCOPPIA IL GOSSIP

IL NUOVO TRIANGOLO AMOROSO

Una cena è stata galeotta tra Robert Pattinson e Katy Perry? Il sito Tmz ha ormai lanciato la bomba che, in poco tempo, ha già fatto il giro del web. Se Katy Perry è libera di frequentare chi vuole, lo stesso non può dirsi per Robert Pattison che, secondo Howard Stern, farebbe ancora coppia fissa con FKA Twigs con cui ha una storia dal 2014. Cosa c’è di vero, dunque, in quello che potrebbe già essere definito il nuovo triangolo amoroso? Sicuramente l’attore e la cantante, in cima alle classifiche mondiali e amatissima dai fans, hanno cenato insieme. I due, però, non erano soli e, di conseguenza, non si è trattato di un incontro romantico. La notizia di un presunto flirt ha già scatenato l’entusiasmo dei fans che considerano i due, belli, giovani e famosi, adatti per stare insieme.

