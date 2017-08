SCUSA, MI PIACE TUO PADRE/ Su Canale 5 il film diretto da Julian Farino con Hugh Laurie (7 agosto 2017)

Scusa mi piace tuo padre

IL FILM CON HUGH LAURIE

Scusa, mi piace tuo padre (il titolo in lingua originale è The Oranges) è il film in onda questa sera, lunedì 7 agosto su Canale 5 alle ore 21.10. E’ una pellicola comica del 2011 diretta da Julian Farino ed interpretata da Hugh Laurie, Leighton Meester, Adam Brody. Tre degli attori protagonisti sono noti al grande pubblico come volti noti di altrettante serie tv di grande successo. Hugh Laurie è il tanto amato dottor House dell'omonima serie televisiva medicale. Adam Brody è stato uno dei protagonisti di Orange County mentre Leighton Meester è una nota cantante ed attrice che ha vestito i panni di Blai Woldorf. Hugh Laurie e Leigton Meester hanno già collaborato assieme sul set. Gli attori hanno infatti preso parte ad un episodio di Doctor House in cui il personaggio interpretano da Leighton Meester mostrava un profondo interessamento sentimentale verso Doctor House. La situazione rispecchia in parte ciò che accade in Scusa, mi piace tuo padre.

SCUSA, MI PIACE TUO PADRE, LA TRAMA

La storia è ambientata in New Jersey. Qui, in un piccolo e tranquillo quartiere della Orange Drive, vivono due famiglie. La loro convivenza è stata sempre pacifica. Mai nessun litigio o controversia. I rispettivi figli sono praticamente cresciuti assieme e l'armonia e la serenità sembrano regnare sovrane. A rovinare gli equilibri sarà però Nina Ostroff. La giovane ha abbandonata la casa dei genitori appena compiuti i 18 anni. Dopo la rottura con il suo fidanzato Ethan, la ragazza decide di trasferirsi nuovamente a casa dalla sua famiglia. Inizialmente le famiglie cercano di avvicinare Nina a Toby, figlio primogenito dei Walling. I due ragazzi sono infatti cresciuti assieme e sembrano andare molto d'accordo. Ma i piani dei Walling e degli Ostroff verranno presto disintegrati da uno sviluppo inatteso da tutti. Poco tempo dopo dal suo rientro, infatti, Nina si innamora di David, padre della famiglia dei Walling. La loro relazione creerà grandi problemi all'interno di entrambi i nuclei familiari.

