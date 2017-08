SINEAD O'CONNOR/ Video, piange su Facebook: “non ho più nessuno nella vita, mi è rimasto solo lo psichiatra”

Sinead O'Connor e la depressione

Nuove grane per la cantante Sinéad O'Connor, che sulla sua pagina Facebook fa sapere di essere nel pieno di un'altra crisi, la terza nel giro di tre anni. "Non c'è nessuno nella mia vita, a parte il mio dottore e il mio psichiatra, che è l'uomo più dolce della Terra e dice che sono la sua eroina. Questa è l'unica cosa che in questo momento mi mantiene in vita". Poi scoppia a piangere: "Ho dato così tanto amore nella mia vita... La malattia mi ha stigmatizzata: improvvisamente, la gente ha iniziato a trattarmi come una nullità". Tra i colpevoli della sua depressione, anche i familiari: "Non fanno altro che puntare il dito. Io sto lottando, lottando, lottando... per quanto possibile. Ho camminato su questa terra da sola per due anni a causa dei miei problemi mentali. Questo mi fa arrabbiare perchè nessuno si è mai preso cura di me". Oltre alla depressione, la cantante combatte ogni giorno la sua dipendenza dalla droga. Ed è proprio per via di un'overdose che nel 2015 tornò a far parlare di sé: "Ho preso una dose eccessiva, finalmente vi sbarazzerete di me".

LA FUGA A CHICAGO

Un anno dopo, l'ennesima provocazione: Sinéad O'Connor sparì per non meno di 30 ore, e in quell'occasione si pensò al peggio. La cantante fu poi ritrovata a migliaia di chilometri da casa, mentre vagava in stato confusionale per le strade di Chicago. Il motivo per cui si trovasse in America resta un mistero. Anche in quel caso, Sinéad si lasciò andare a un lungo sfogo su Facebook immancabilmente condito da parolacce e insulti nei confronti della famiglia e dell'ex marito. Quattro matrimoni, altrettanti figli, la O'Connor è sempre stata una ribelle: erano gli anni Novanta quando stracciò la foto di Giovanni Paolo II in diretta tv, destando stupore e scandalo in tutto il mondo. A quel tempo, Sinéad era all'apice del successo. La sua hit Nothing Compares 2 U era in vetta alle classifiche, e lei poteva godere di una fama internazionale. Memorabile anche la sua comparsata sul palco di The Wall, il concerto organizzato in occasione della caduta del Muro di Berlino.

GLI ULTIMI ANNI

Il suo ultimo album in studio risale al 2014. I'm Not Bossy, I'm the Boss ricevette un buon riscontro da parte della critica, che lo definì un disco "a metà tra il ballad e il rock". Un mese dopo l'uscita dell'album partì il suo tour mondiale: prima tappa a Terni, davanti a oltre 5 mila persone. Nel marzo del 2015 dichiarò di non essere più disposta a cantare Nothing Compares 2 U in quanto "non la sentiva più sua". Negli ultimi tempi, la presenza di Sinéad sul suo diario virtuale si è fatta più assidua, e la sua pagina Facebook può oggi contare centinaia di migliaia di fan.

