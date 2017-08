STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Reazione a catena sbarca in prime time (Oggi, 7 agosto)

stasera in tv rai

La Rai ha già rilasciato ufficialmente il palinsesto previsto per la prima serata di lunedì 7 agosto 2017. Non prendete impegni perché si tratta di una programmazione davvero molto interessante, che riuscirà a catturare l'attenzione di ogni membro della famiglia, dal più grande la più piccolo. Tra i programmi più seguiti della serata ci sarà zens'altro la trasmissione di Rai Uno, Reazione a Catena di sera, il quiz show condotto da Amadeus. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa vedremo oggi, 7 agosto, sulle reti Rai.

Partiamo con Rai Uno che in prima serata propone una puntata serale del fortunato quiz logico musicale, condotto dal grande Amadeus. Per l'occasione quest'ultimo sarà supportato da Giancarlo Magalli. A sfidarsi a suon di indovinelli saranno tanti vip e volti noti della televisione italiana. A seguire sarà la volta di Fuori luogo, la trasmissione culturale condotta da Mario Tozzi che va alla scoperta delle città italiane più belle. Su Rai Due è tempo di sport con i Campionati mondiali di atletica leggera di Londra. Seguirà Human Files, il nuovo show culturale di Rai Due che accompagna lo spettatore alla scoperta di civiltà e regioni poco conosciute, analizzandone usi e costumi.

Su Rai Tre sarà la volta del film Io, te e Irene con Jim Carrie e Renne Zellweger. La trama ruota attorno a Charlie, un giovane poliziotto che nel giorno del suo matrimonio viene tradito da sua moglie. La donna inizierà infatti una relazione extraconiugale con la persona che ha venduto loro la nuova casa presso cui di trasferiranno. A seguire gli ultimi aggiornamenti dal mondi di Tg3 Linea Notte. RAi 4 proporrà tre episodio della serie tv Zoe, mentre su Rai 5 è tempo di cultura con il film documentario dal titolo I grandi della letteratura italiana. Il film Il Kentuckiano sarà invece protagonista della prima serata di Rai Movie. Un uomo, rimasto vedovo della moglie, scappa via con suo figlio per sfuggire dall'eterna lotta familiare. Durante il viaggio si innamorerà di una splendida donna. per finire, su Rai Premium andrà in onda Il veterinario, serie tv con protagonista Gigi Proietti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO

Rai Uno, ore 21.25 Reazione a Catena di sera, quiz show

Ore 23.45 Fuori luogo, approfondimento culturale

Rai Due ore 21.05 Campionati mondiali di atletica leggera di Londra, competizione sportiva

ore 23.15 Human Files, approfondimento culturale

Rai Tre ore 21.15 Io, me e Irene film

ore 23.25 Tg3 Linea Notte, telegiornale

Rai 4 ore 21.05 Zoo, serie tv

Rai 5 ore 21.15 I grandi della letteratura italiana, film documentario

Rai Movie ore 21.10 Il kentuckiano, film

Rai Premium ore 21.10 Il veterinario, film



