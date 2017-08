Selvaggia Roma/ Dopo Temptation Island 2017 spunta il video hot, la fidanzata di "Lenticchio" senza veli!

Selvaggia Roma

Si torna a parlare della coppia probabilmente più amata di questa edizione da poco conclusasi di Temptation Island. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma che, nonostante i vari problemi di coppia, le liti e le reciproche recriminazioni viste nel corso della loro avventura, separati nei due villaggi, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Oggi continuano la loro storia d'amore così come la loro convivenza, eppure spunta un nuovo dettaglio dal passato di Selvaggia che fa discutere il web. Si tratta di un video musicale nel quale la fidanzata di Francesco Chiofalo appare senza veli. È il profilo Instagram Le_Perle a condividere il video in poco diventato virale, risalente al 2010. Il video musicale è del rapper Diluvio e Selvaggia ne è la protagonista: la canzone si chiama "Li lascio fare" e nella clip non mancano scene molto hot.

SELVAGGIA ROMA, IL VIDEO MUSICALE HOT CON IL RAPPER DILUVIO

SORPRESA DOPO TEMPTATION ISLAND 2017

Si vede Selvaggia Roma sotto le lenzuola con il rapper, con indosso solo un perizoma. I siparietti "bollenti" continuano e la vedono spogliarsi del tutto per recarsi sotto la doccia. Ma non finisce qui: Selvaggia improvvisa balletti provocanti e nella stessa mise sul divano, sopra Diluvio e non mancano piccoli passi di danza che si concludono con la ragazza che leva la maglia. Un video che ha lasciato in molti senza parole, soprattutto ricordando le reazioni e le frasi di gelosia della Roma a Temptation Island. Sono in tanti, infatti, ad essersi posti ora una domanda: come reagirà o come avrà regito Francesco Chiofalo alla vista di questo video musicale della sua fidanzata?

