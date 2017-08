Stasera in tv/ Oggi, programmi Mediaset 7 agosto: Scusa, mi piace tuo padre e Chicago PD 3

stasera in tv mediaset

Ancora indecisi su come trascorrere la serata di lunedì 7 agosto? Non temete, le reti Mediaset hanno in programma un palinsesto davvero scoppiettante, in grado di divertire ed intrattenere tutta la famiglia. Come ogni sera non mancheranno film, serie tv e programmi d'intrattenimento. Tra i programmi più attesi della serata c'è senz'altro Elisa Tour, lo show musicale di una delle artiste italiane più amate al mondo. Ma vediamo nel dettaglio cosa offre la programmazione Mediaset di oggi, 7 agosto.



Si parte su Canale 5 con il film Scusa, mi piace tuo padre. La pellicola è stata diretta da Julain Farino ed interpretata da Adam Brody e Hugh Laurie. Nina, la secondo figlia degli Ostroff torna a casa dall'Università. Di li a poco inizierà a frequentare il capofamiglia dei vicini, i Walling, provocando grandi problemi ad entrambe le famiglie. A seguire lo straordinario spettacolo offerta da Elisa con il suo Elisa Tour. Su Italia 1 andranno in onda due episodi della serie tv crime Chicago Pd III ed a seguire, spazio alla serie tv poliziesca Bosch.

Su Rete 4 è tempo di comicità con il film Asso, interpretato da Adriano Celentano ed Edwige Fenech. Asso è un abile giocatore d'azzardo che verrà ucciso da un killer. La sua missione, una volta divenuto fantasma, sarà quella di trovare un nuovo marito a sua moglie Silvia. In seconda serata sarà la volta del film comico Ricchi Ricchissimi, praticamente in mutante, con Pippo Franco, Lino Banfi e Renato Pozzetto.

La trama racconta tre storie differenti di italiani in vacanza, alle prese con problemi sentimentali e finanziari. Su La5 sarà trasmesso il film romantico dal titolo inga Lindstrom-I cavalli di Monte Caterina, mentre su Mediaset Extra Paolo Bonolis e Luca Laurenti condurranno una puntata di Ciao Darwin.

Su Iris andrà in onda il film Il cuore grande delle ragazze, pellicola italiana del 2011 diretta da Pupi Avati. Due famiglie decidono di combinare il matrimonio dei loro rispettivi figli per puro interesse economico. Ma il loro piano non andrà a buon fine. Su Italia 2 ancora comicità con tre episodi della settima stagione di Big Bang Theory, mentre su Top Crime spazio a due episodi di Major Crimes. Su Bong, alle 20.50, sarà trasmesso il cartone Teen Titans.

Canale 5 ore 21.10 Scusa, mi piace tuo padre, film comico

ore 23.30 Elisa tour, show musicale

Italia 1 ore 21.10 Chicago PD III, serie tv crime

ore 23.40 Bosch, serie tv poliziesca

Rete 4 ore 21.10 Asso, film comico

ore 23.25 Ricchi Ricchissimi, praticamente in mutante, film comico

La5 ore 21.00 Inga Lindtsrom-I cavalli di Montecaterina, film comico

Mediaset Extra ore 21.00 Ciao Darwin, programma d'intrattenimento

Iris ore 21.00 Il cuore grande delle ragazze, film romantico

Italia 2 ore 21.10 Big bang Theory VII, serie tv comica

Top crime ore 21.10 Major Crime, serie tv crime

Boing ore 20.50 Teen Titans, cartone animato



© Riproduzione Riservata.