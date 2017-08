TEMPTATION ISLAND 2017 / Non va in onda oggi lunedì 7 agosto: ecco che fine hanno fatto le coppie

I protagonisti di Temptation Island 2017

Come già noto a tutti i fan di Temptation Island 2017, questa sera il reality di Canale 5 non andrà in onda. Le vicende delle sei coppie, infatti, si sono concluse lunedì scorso, quando sono andati in onda gli ultimi tre falò di questa edizione. A chiarirsi, nel corso degli ultimi confronti, sono stati Valeria Bigella e Alessio Bruno, che hanno scelto di mettere da parte tutti i problemi e lasciare il reality mano nella mano, Veronica Bagnoli e Antonio Lenti, che dopo un confronto piuttosto acceso hanno messo da parte tutti i conflitti decidendo di darsi una seconda chance, e selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, che si sono riconciliati con la promessa di dare il via ai preparativi per le nozze. Qualche giorno fa, proprio Francesco, noto ai suoi fan semplicemente come "Lenticchio", ha condiviso un'immagine per ricordare il suo emozionante falò in compagnia della sua fidanzata, inserendo nella didascalia dello scatto le seguenti parole: "Fa sempre piacere rivedere questi momenti".

TEMPTATION ISLAND 2017 STASERA NON ANDRÀ IN ONDA

CHE FINE HANNO FATTO LE COPPIE?

Temptation Island 2017 si è chiusa lo scorso lunedì con l'ultimo appuntato previsto per questa stagione. Nel corso delle fasi finali della serata, oltre ad assistere agli ultimi falò del confronto, è stato possibile seguire tutti gli aggiornamenti delle coppie che hanno preso parte al reality, le quali, a quanto pare, sono riuscite a mettere da parte tutti i conflitti per dare il via a una nuova vita assieme. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, infatti, dopo aver lasciato il resort delle tentazioni man nella mano, oggi sono più sereni, mentre Ruben Invernizzi e Francesca Baroni, dopo un inizio piuttosto burrascoso, oggi sembrano aver recuperato la serenità perduta. Nell'ultimo filmato trasmesso dalla puntata, inoltre, è stato possibile assistere anche al lieto fine fra Sara Affi Fella e il suo fidanzato Nicola Panico: i due, infatti, si erano detti addio nel corso del falò del confronto, ma il corteggiamento di lui, perpetrato nel corso delle ultime settimane, a quanto pare sembra aver convinto Sara a dargli una nuova chance.

