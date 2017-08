TEMPTATION ISLAND 2017/ Selvaggia Roma sui social "stanca e molto pensierosa", tutta colpa di Francesco?

Temptation Island 2017

“Stanca e molto pensierosa!! Tantissimo”. È questo il messaggio che ieri sera Selvaggia Roma ha lasciato a una sua fan per spiegare il suo stato d’animo attuale. La fidanzata di Francesco Chiofalo, che ha salvato la sua relazione partecipando come concorrente a Temptation Island 2017 ottenendo una grande popolarità, oggi appare non del tutto serena e non fa mistero di questo con le sue tante follower. A cosa è dovuto il suo stato d’animo? Purtroppo, la concorrente ha scelto di non dare una risposta a questa domanda, insinuando nei suoi fan il dubbio che qualcosa possa aver turbato la sua serenità con Francesco Chiofalo. Nonostante i suoi silenzi, però, gli internauti hanno scelto di non abbandonarla e nel corso del pomeriggio hanno lasciato, in risposta al suo tread, una serie di messaggi pieni di affetto. Se vi siete persi l’ultimo post condiviso da Selvaggia Roma sui social, potete visualizzarlo cliccando qui.

TEMPTATION ISLAND 2017, NEWS

RUBEN VS GLI HATERS, FINE DELLE POLEMICHE?

A dispetto di tutti i pronostici fatti dal pubblico nel corso degli episodi di Temptation Island 2017, Francesca Roma e Ruben Invernizzi hanno recuperato quel legame che sembrava ormai perduto da tempo. Per loro, tuttavia, non sono mancati i commenti avvelenati dei tanti haters, che hanno costretto i due protagonisti a tutelarsi rivolgendosi alle autorità. “Un grazie speciale a tutte le forze dell’ordine che hanno preso a cuore il nostro caso”, ha scritto infatti la Roma qualche giorno fa sulle Instagram Stories, mentre sua sorella, fra i commenti, rendeva noto ai fan ciò che stava succedendo: “Ci siamo appellati alle forze dell’ordine con l’intento di fermare quelle persone che, senza controllo, andando ben oltre la semplice espressione di un giudizio, hanno inventato assurdità senza senso”. Di recente, però, è stato Ruben a porre fine a tutte le polemiche. Ecco il messaggio condiviso sui social dall’ex protagonista del reality: “Ci vuole coraggio per innamorarsi, ma ci vuole ancora più coraggio per tornare indietro e riparare quello che si è rotto..”.

