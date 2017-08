TEO TEOCOLI/ I ricordi tra donne e follie (Reazione a catena di sera)

Teo Teocoli (foto Lapresse)

QUELLE CENE CON JANNACCI E POZZETTO

Teo Teocoli sarà uno degli ospiti della puntata Reazione a catena di sera stasera 7 agosto. Sarà interessante vedere il comico, attore e showman in questa situazione. Recentemente, Teocoli ha rilasciato un'interessante intervista a Il Giorno in cui ha raccontato la sua giovinezza tra donne e follie e di come abbia iniziato la sua carriera. In particolar modo, i suoi ricordi sono andati a il Derby, un famoso cabaret milanese e di come dopo gli spettacoli andasse a cena con Enzo Jannacci e Renato Pozzetto. La sua vita è stata costellata da bravate, come ad esempio quando si mise a guidare una vettura in una Milano semideserta con un ginocchio sul volante. Non ha negato di aver avuto molte donne che lo raggiungevano dopo gli spettacoli e di aver sempre avuto una passione per i motori. Tutto, per Teocoli, cambiò nel 1985 quando mandò al diavolo Silvio Berlusconi e quando si trasferì a casa di colei che sarebbe diventata sua moglie.

TEO TEOCOLI, LA CARRIERA DA ARTISTA POLIEDRICO

Teo Teocoli è un conduttore, attore, comico e imitatore italiano. E' nato a Taranto dopo un fugace trasferimento per lavoro del padre ma all'età di cinque anni si trasferisce a Milano. E' sposato con Elena Fachini dalla quale ha avuto tre figlie. Inizia la sua carriera come cantante, esibendosi in locali come il Santa Tecla con il complesso i Demoniaci. Nel 1965 ottiene un contratto discografico con Dischi Ricordi con cui debutta nello stesso anno con Una mossa sbagliata. La sua vita cambia nel 1975, quando entra come cabarettista al Derby di Milano. In seguito, prende parte alle trasmissioni di punta di Mediaset come Drive In, Una rotonda sul mare, Striscia la notizia e Scherzi a parte. Sicuramente, Teo Teocoli è apprezzatissimo anche per le sue imitazioni. Famose quelle di Maurizio Costanzo, Giorgio Armani, Vittorio Feltri e Adriano Celentano.

