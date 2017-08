THE SHEPHERD – PATTUGLIA DI CONFINE/ Su Canale Nove il film diretto da Isaac Florentine (7 agosto 2017)

The Shepherd - Pattuglia di confine su Canale Nove

IL CAST

The Shepherd - Pattuglia di confine è il film in onda questa sera, lunedì 7 agosto su Canale Nove alle ore 21.15. E’ una pellicola cinematografica del 2008 diretta da Isaac Florentine ed interpretata da Jean-Claude Van Damme, Bianca Van Varenberg, Stephen Lord, Natalie J.Robb, Gary McDonald e Daniel Perrone. il film ha segnato il ritorno di Jean Claud Van Damme dopo un periodo di assenza sul grande schermo. Ha inoltre sancito il debutto attoriale della figlia diciottenne di Van Damme, la giovane Bianca Van Varenberg. Van Damme è noto al pubblico per aver interpretato ruoli di spicco in film come Universal Soldire, I mercenari e The Commander.

THE SHEPHERD - PATTUGLIA DI CONFINE, LA TRAMA

Il film inizia descrivendo un'azione militare svolta a Kabul da un gruppo di militari americani. Il plotone irrompe in un'abitazione con l'intenzione di trovare un certo Je Mal Aldin. Nel gruppo è presente una donna che nasconde qualcosa addosso e i militari scoprono infatti che è imbottita fino ai denti di esplosivo. Portata via e minacciata di morte se non avesse collaborato, la donna si suicida.

Trascorrono due anni dall'accaduto e Jack Robideux, un agente di stanza a New Orleans, viene inviato come agente di frontiere nel Nuovo Messico. Arrivato a destinazione deve subito fare i conti con Ramona Garcia, il suo nuovo capitano. Contravvenendo alle regole, l'uomo si reca in un locale notturno e picchia quattro persone. L'indomani, il capitano lo redarguisce pesantemente. Dopo diverso tempo a Jack viene affiancato un compagno, Billy Pawnell. Nel bel mezzo di un'operazione di polizia per stanare dei trafficanti di droga, Jack intercetta un uomo con degli esplosivi addosso. Vengono così inviati gli artificieri che però non sono in grado di disattivare la bomba. L'uomo muore poco dop perché viene misteriosamente attivato.

Le indagini anti droga continuano. Gli agenti riescono a scoprire che a capo dell'organizzazione c'è Benjamin Meyers, un ex soldato che l'esercito credeva morto in una missione in Afghanistan. inoltre i congegni esplosivi vendono attivati a distanza tramite un telecomando. Durante un pattugliamento poi Jack insegue due teppisti che aggrediscono un passante. Messo alle strette, l'uomo uccide entrambi e viene pesantemente redarguito dal capitano Garcia ma, al contrario, la stampa lo acclama.

Nel frattempo i trafficanti di eroina tentano di trasportare la droga a bordo di un bus blindato ma Jack riesce ad impedirne l'ingresso negli Stati Uniti. L'agente però viene catturato dai criminali ed imprigionato dalle forze dell'ordine messicane. Qui viene costretto a battersi con un detenuto che però riesce s sconfiggere. Jack, assieme al capitano Garcia verranno torturati e scopriranno che Pawnell è corrotto. Riusciranno Jack e Garcia a tornare in libertà sani e salvi?

