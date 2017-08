TWO MUCH – UNO DI TROPPO/ Su Cielo il film con Antonio Banderas e Melanie Griffit (7 agosto 2017)

Antonio Banderas e Melanie Griffit nel film Two Much - Uno di troppo

IL FILM CON ANTONIO BANDERAS

Two Much - Uno di troppo è il film in onda questa sera, lunedì 7 agosto alle ore 21.15 su Cielo. E’ una pellicola comica del 1996 diretta da Fernando Trueba che annovera nel suo cast Antonio Banderas, Melanie Griffit, Danny Aiello e Daryl Hannah. Il film rappresenta il rifacimento di una pellicola francese diretta dal regsita Yvers Robert. Entrambe le pellicole sono state tratte da Two much, un romanzo scritto da Donald E. Westlake.

TWO MUCH - UNO DI TROPPO, LA TRAMA

Il protagonista del film è Art Dog, un promettente pittore che però non è riuscito a realizzare il sogno della sua vita, ovvero vivere grazie alla sua arte ed alla vendita delle sue opere. Per sopravvivere svolge la professione di gallerista cercando di rifilare a donne ricche e soprattutto vedove, quadri privi di valore a prezzi esorbitanti. Tra le sue prede ci sarà anche Betty, l'ex compagna di un pericoloso boss della malavita che non farà altro che metterlo in guai molto grossi. A complicare ancor di più la situazione sarà la passione nata tra Art Dog e la sorella di Betty, la bella e giovane Liz. Da vero artista dell'imborglio, pur di risolvere la situazione e soprattutto conquistare il cuore di Liz, si inventerà una rocambolesca storia fingendo di aver un fratello gemello di nome Bart. La sua idea darà vita ad una serie di spassosi equivoci che rendono il film fresco e divertente.

