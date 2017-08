Titanus 2.0/ Uomini e donne, Temptation Island, Isola dei famosi: parte il game show del web, le anticipazioni

Titanus 2.0 game show

È in arrivo una grande sorpresa per il grande pubblico: sta per arrivare sul piccolo schermo un nuovo format. Si tratta di un game show nato dalla volontà della storica casa cinamatografica Titanus di lanciarsi nel ramo digitale e investire in un progetto tutto nuovo e al passo con i tempi. Da questo nasce Titanus 2.0, il ramo che si occuperà di realizzare contenuti digitali esclusivi per il web, di interazioni con webinfluencer e gestione di attività di web marketing. Il primo format della casa di produzione, la cui general manager è la modella curvy Elisa D’Ospina, non poteva quindi che chiamarsi Titanus 2.0 Game Show e vedrà 10 concorrenti che si dividono in coppie. Queste dovranno sfidarsi in una serie di prove che potranno essere fisiche, culturali o di abilità.

TITANUS 2.0, TUTTO SUL NUOVO GAME SHOW

MOLTI VOLTI DI UOMINI E DONNE NEL CAST

Il cast è così composto: Tara Gabrieletto è in coppia con Silvia Raffaele, entrambe sono volti noti ben noti di Uomini e Donne. Troveremo inoltre Georgette Polizzi e Davide Tresse, che abbiamo conosciuto granzie alla loro avventura a Temptation Island lo scorso anno. Troviamo inoltre l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Sophia Galazzo in coppia con Francesco Saccomandi; l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi Mercedesz Henger con la manager dei personaggi di Uomini e Donne (ed ex corteggiatrice) Eliana Michelazzo; l'ultima coppia è invece composta da Rocco D’Ospina e Ubaldo Alessandrini Gentili. I partecipanti al nuovo game show si sfideranno quindi in numerose prove che saranno supervisionate dal conduttore Enrico Silvestrin. Per quanto riguarda invece la messa in onda, le puntate saranno visibili tra fine agosto e inizio settembre sui canali social della Titanus 2.0 e in quelli dei partecipanti.

