UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI/ La rottura tra Angela e Franco è definitiva? (Puntata 7 agosto)

Un posto al sole

LA ROTTURA DI ANGELA E FRANCO

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, caratterizzata dai problemi nel rapporto di Franco e Angela. Lui sarà sempre più coinvolto nelle vicende di Don Peppino e della figlia Luisa, mentre lei faticherà a sopportare una situazione divenuta troppo complessa. I due genitori di Bianca faticheranno a capirsi e a sopportare la reciproca presenza tanto che la Poggi giungerà ad una decisione inaspettata: manderà via di casa al compagno, ponendo fine alla loro relazione?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 7 AGOSTO: LA PROPOSTA DI BEATRICE

L'ultima settimana di Upas prima della pausa estiva prende ufficialmente il via e con essa si rivede un personaggio scomparso dalla circolazione ormai da diverso tempo. Avevamo lasciato Beatrice confusa sui suoi sentimenti per Niko ma comunque decisa a proseguire la sua collaborazione nello studio di Enriquez. Ora qualcosa cambierà e la severa avvocatessa tornerà alla riscossa con il suo ex fidanzato con una proposta che lui non potrà rifiutare: cosa avrà in mente? Sarà questo l'inizio di nuovi problemi proprio ora che Niko ha capito di provare qualcosa per Susanna? Insieme a tanti problemi, oggi si ripartirà con la divertente vicenda di Mariella, messa sotto scacco da Bice nel suo salone di bellezza. La vigilessa capirà di essere stata presa in giro dalla strampalata donna e si preparerà a portare a termine la sua vendetta. Quali saranno le sue intenzioni?

