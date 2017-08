Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani, dopo Marco Firpo arriva il tempo dei ricordi (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

Tempo di ricordi per Gemma Galgani, che dopo aver archiviato la sua ennesima delusione con Marco Firpo, ha scelto di ripercorrere alcuni momenti della sua infanzia sui social. La dama del trono over, infatti, ieri sera ha approfittato di un post dedicato a sua sorella, per ricordare quando, da ragazza, realizzava assieme a sua madre i ricami per il corredo delle sue sorelle. Ecco il messaggio lasciato ieri su Facebook: “Per le giornate calde niente di meglio di una coperta di lana all'uncinetto – ha scritto la dama - Mi riporta a quando destate preparavamo il corredo per mia sorella Anna e le sue amiche, tutte intorno a Mamma Rosina! Io ero addetta al punto croce! Silvana Gi Ross era piccolina ma di una tenerezza infinita!”. Dopo aver detto addio a Marco Firpo per una serie di motivi che probabilmente scopriremo soltanto a settembre, la Galgani si è lasciata travolgere dai ricordi del passato?

Mentre Gemma Galgani è probabilmente alle prese con la fine della sua relazione con Marco Firpo, Michele D’Ambra si gode la meritata popolarità direttamente dal villaggio delle sue vacanze. Messe da parte tutte le polemiche delle scorse settimane, infatti, l’ex cavaliere del trono over appare sereno mentre si lascia baciare dai raggi del sole, segno che il peggio, soprattutto in amore, è ormai un lontano ricordo. Tuttavia, dopo il due di picche ricevuto a Uomini e Donne da Gemma Galgani, e in seguito alla querelle estiva con Barbara De Santi, D’Ambra è finito nuovamente al centro della bufera a causa di un commento sui social, che sembra gettare nuove ombre sul suo carattere. Un utente, infatti, fra le risposte postate nell'ultimo post del cavaliere, ha lasciato questo messaggio: “Sei ..... bellissimooooooo e lontano da me ancora più bello”. In seguito alla richiesta delle fan del cavaliere, desiderose di ottenere ulteriori informazioni, l’utente ha rivelato quanto segue: “Io sono un amico fraterno e in più sono il suo medico. Siamo stati sempre molto insieme e abbiamo fatto tante cose insieme. Ora però si è allontanato per la TV. Comunque ci vogliamo bene”. Dopo aver perso l’amore, Michele dovrà fare a meno anche degli amici?

