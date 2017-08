Uomini e Donne/ Anticipazioni: Soleil, la dolce dedica a Luca Onestini. Lui risponde così... (Trono Classico)

Soleil Sorgè, protagonista di Uomini e Donne

A dispetto del chiacchiericcio nato sui social negli ultimi giorni, fra Soleil Sorgè e Luca Onestini non vi è alcuna crisi all’orizzonte. La coppia, infatti, ha passato l’ultimo week end a distanza a causa dei tanti impegni dell’ex tronista, ma questo non ha impedito loro di scambiarsi sui social dolci messaggi pieni d’amore. L’ex corteggiatrice, infatti, dopo aver ricevuto in regalo da un amico l’ultimo libro di Francesco Sole, ha scelto di dedicare al suo fidanzato una delle poesie contenute nel testo: “E mi fiderò sempre. Anche quando sbaglierai, continuerò a scommettere su di te. Ho scelto te. Tra tutti ho scelto te. Anche contro la distanza, anche nei giorni passati senza vederci o sentirci (…)”. Questa dedica, postata da Soleil fra le Immagini delle sue Instagram Stories, non è sfuggita al suo fidanzato, che poco dopo, in risposta, ha lasciato sui social questo messaggio: “E poi leggi certe dediche e ti si apre il cuore #Bimba”.

UOMNI E DONNE, TRONO CLASSICO

ANDREA CERIOLI ATTACCA GLI HATERS: "PRENDETEVI LE FERIE"

Andrea Cerioli, amato ex tronista di Uomini e donne, di recente ha preso di mira una parte dei suoi i suoi ex colleghi criticando la loro scelta di sfruttare la loro popolarità per pubblicizzare sui social creme viso, tisane e prodotti di vario genere. Nel mirino dei suoi attacchi, naturalmente, anche la sua ex, che fra un aggiornamento e l’altro si è lasciata spesso coinvolgere dalle tante sponsorizzazioni. Cerioli, infatti, ha parlato del fenomeno come “Un plagio psicologico quasi inquietante”, definendo i suoi ex colleghi “esseri lobotomizzati”. La sua critica, naturalmente, ha generato nei follower le reazioni più disparate: da una parte, infatti, molti hanno apprezzato la volontà di non piegarsi all'andazzo generale, mentre altri lo hanno preso di mira, riservandogli continui attacchi e rimproveri. Naturalmente, la reazione dell’ex tronista non si è fatta attendere e, pubblicando un video sulle Instagram Stories, ha riservato agli haters queste parole: “Parliamone un attimo seriamente; basta rompere i c*, basta, basta. Prendetevi le ferie, vi fate 15 giorni al mare, non rompete (…) e poi ne riparliamo a settembre”

