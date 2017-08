VIVERE FINO ALLA FINE/ Su Canale 5 il film diretto da Anna Wheeler con Gail O'Grady (7 agosto 2017)

Gail O'Grady nel film Vivere fino alla fine

LA REGIA DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Vivere fino alla fine è la pellicola in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 agosto alle ore 16.30 su Canale 5. E’ un film per la TV del 2009 di genere drammatico, realizzato negli Stati Uniti per la regia di Anna Wheeler. "Living Out Loud" è il titolo originale della pellicola. Gail O'Grady, Michael Shanks, Alex Ferris, Eve Harlow e Jessica Amlee sono gli attori protagonisti. In Italia il film è stato trasmesso per la prima volta nel 2011.

L'attore canadese Michael Garrett Shanks è stato uno dei protagonisti di diverse stagioni della serie televisiva di genere fantascienza intitolata "Stargate SG-1" trasmessa la prima volta in Italia nel 1999 dall'emittente televisiva Telemontecarlo. L'attrice statunitense Gail Ann O'Grady è diventata popolare per aver recitato nella serie televisiva di genere drammatico-adolescenziale intitolata "Hellcats", interpretando il ruolo di Wanda, la madre della protagonista. Gail Ann O'Grady ha lavorato anche al fianco della brava e famosa cantante-attrice Ashley Tisdale.

VIVERE FINO ALLA FINE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Emily Marshall (Gail O'Grady) è una ragazza talentuosa che spera di diventare presto una brava cantante. Emily compone sia i testi che la musica delle canzoni che interpreta, quindi ha tutte le capacità che servono per avere successo nella vita. La sua innata passione per la musica supera qualsiasi altra cosa, almeno così credeva, fino a quando non si innamora di Brad (Michael Shanks). Tra i due giovani è un vero colpo di fulmine che li porterà ad un rapporto d'amore solido e profondo. A questo punto Emily deve fare una scelta: continuare con la musica che le porta via molto del suo tempo e non le permette di vivere pienamente la sua storia d'amore, oppure tralasciare la sua passione per dedicarsi completamente a Brad. Adesso Emily sente che niente può essere più importante dell'amore, quindi sceglie di sposarsi con Brad e costruire insieme una famiglia felice. La coppia mette al mondo due bambini, Emily è completamente assorbita dagli impegni familiari ma non ha mai dimenticato la sua passione per la musica. Trova quindi il tempo di insegnare musica in una scuola e la cosa le dà molta soddisfazione.

Un giorno Emily si accorge di avere un nodulo al seno, si sottopone a tutte le visite specialistiche richieste dal caso e le viene diagnosticato un tumore. Purtroppo si tratta di un cancro in stato avanzato che non le lascerà molto tempo da vivere. La notizia sconvolge anche suo marito Brad, che non potrebbe sopportare una vita senza la donna che ama. Emily è a pezzi, comincia a disinteressarsi di tutto e, soltanto grazie alle insistenze di Brad, accetta di sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia, l'unica cura che può allungarle la vita. Mentre la donna combatte con tutte le sue forze con il male che l'hacolpita, il marito pensa alla casa e ai figli. Ogni volta che Emily va in ospedale per fare le chemio incontra altre donne, tutte malate più di lei, che non hanno mai perso la speranza e mostrano una incredibile voglia di vivere. La forza di queste donne servirà ad Emily a farle ritrovare la voglia di vivere, torna ad insegnare musica e scrivere nuove canzoni così come aveva sempre fatto.

