AL DI LA' DELLA LEGGE/ Su Rete 4 il film con Lee Van Cleef (oggi, 8 agosto 2017)

pellicola western per il pomeriggio di Rete 4

ANCHE BUD SPENCER NEL CAST

Al di là della legge, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 16.25. Una pellicola del 1968 che è stata diretta da Giorgio Stegani che affonda le sue radici nella tradizione degli Spaghetti Western che nella seconda metà degli Anni Sessanta hanno segnato indelebilmente la storia della cinematrografia italiana. E c'è un cast intero di grandi del western a partecipare alla realizzazione di 'Al di là della legge', a partire da Lee Van Cleef nella parte di Joe Billy Cudlip, Bud Spencer nel ruolo di James Cooper, Lionel Stander (il predicatore), Al Hoosman (il socio nero del predicatore), Gunther Stoll (il bandito brizzolato), Antonio Sabato (Ben Novack), Hans Elwenspoek (Davis), Carlo Gaddi (il bandito vestito di nero), Adriana Facchetti (l'albergatrice), Herbert Fux (lo stalliere), Gordon Mitchell (Burton), Valentina Arrigoni (Lola), Enzo Fiermonte (lo sceriffo John Ferguson), Ann Smyrner (Betty), Graziella Granata (Sally Davis) e Romano Puppo (Sam). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AL DI LA' DELLA LEGGE, QUALI AVVENTURE AFFRONTERA' CUDLIP?, LA TRAMA

Il film parte con la sua storia da un assalto a una diligenza. Tre banditi riescono infatti ad assaltare il mezzo deputato al trasporto delle paghe dei minatori, capitanati dall'abila Joe Billy Cudlip. La loro scaltrezza è tanta che la loro rapina passa praticamente inosservata, e Cudlip riesce anche a diventare amico di Ben Novack, l'ingegnere della cittadina di Silvertown che aveva la responsabilità del trasporto delle paghe. E proprio Novack, rendendosi conto della grande abilità di Cudlip e del fatto che si tratti di uno dei migliori pistoleri in circolazione, decide di ingaggiare il bandito proprio per proteggerlo durante il trasporto del denaro, per mettersi dunque al riparo dai moltissimi banditi presenti sulla strada. Cudlip inizialmente accetta per compiere un nuovo assalto alla diligenza, ma durante il trasporto essa viene davvero attaccata da altri banditi, che non possono però nulla contro la straordinaria abilità di Cudlip nelle sparatorie. Le paghe dei minatori arrivano dunque finalmente a Silvertown e, vista l'efficacia della sua opera di protezione, Cudlip viene nominato sceriffo della cittadina, consapevoli tutti del fatto che molti banditi della zona hanno ormai messo gli occhi sul tragitto della diligenza che trasporta le paghe, e come essi vogliano prendersi una rivincita nei confronti di Cudlip. Approfittando del giorno della festa cittadina, i banditi sequestrano donne e bambini di Silvertown, minacciando di ucciderli se non venisse loro consegnato tutto l'argento della città, Cudlip organizza una barricata e nel duello finale riesce a sgominare tutti i banditi. Una volta morti gli assalitori e liberate donne e bambini, Cudlip avrebbe l'opportunità di scappare con l'argento, ma decide di non farlo restando sceriffo di Silvertown ed onorando l'amicizia con Ben Novack, che gli ha sempre dato fiducia nonostante il suo passato da bandito. Per fare questo, Cudlip dovrà uccidere i suoi soci, che l'avevano sempre accompagnato ma che erano decisi a sacrificare donne e bambini per fuggire loro stessi con l'argento di Silvertown.

