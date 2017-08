Agnese Renzi/ Vacanze low cost per la moglie di Matteo: in campeggio con la figlia Ester

Agnese Renzi in vacanza (Chi)

Agnese Renzi, la moglie dell'ex premier Matteo Renzi, è diventata famosa per aver ricoperto il ruolo di first lady durante il governo guidato dal segretario del Partito Democratico. Nei giorni scorsi Il settimanale Chi l'ha immortalata durante le vacanze estive. L'insegnante ha fatto una scelta atipica: è stata infatti immortalata dai paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini in una località lontana dalla mondanità e dai rinomati luoghi di vacanza, preferendo un soggiorno low cost in campeggio. Precisamente ha scelto un campeggio a Castiglione della Pescaia, il camping Baia Verde, dalle tariffe contenute, con prezzi che partono da 8 euro al giorno a persona per l'affitto di una piazzola per la tenda.

VACANZE IN CAMPEGGIO PER MOGLIE E FIGLIA DI MATTEO RENZI

SCELTA ATIPICA PER AGNESE RENZI

Agnese Landini è andata insieme alla figlia a trovare degli amici e ha passato un fine settimana nella località, rilassandosi tra sport e giochi acquatici. Matteo Renzi ha sempre sottolineato l'importanza della moglie nella sua vita: "Mia moglie Agnese è la mia forza. Nei mille giorni che ho trascorso al governo è stata una presenza costante e discreta, che mi ha accompagnato anche nelle fatiche, nelle tante difficoltà". Ricordiamo cheMatteo Renzi, ha compiuto 40 anni l’11 novembre scorso. E per l’occasione, il marito le fece un regalo speciale. I due trascorsero una sera romantica senza figli. In un dei ristoranti più chic di Firenze. L'amore tra Matteo Renzi e Agnese Landini è stato sempre forte. Un rapporto senza crepe portatore sano di felicità.

