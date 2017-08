BELEN RODRIGUEZ/ Topless mozzafiato e solita polemica con i fans

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez continua ad essere la regina indiscussa dei social. I suoi 6 milioni di followers su Instagram non perdono mai l’occasione per lasciare un like o un commento alle sue foto. L’ultima immagine pubblicata dalla showgirl argentina, in poche ore, ha raggiunto quasi i 200mila like. Numeri incredibili per Belen che ha deciso di rendere ancora più infuocata la temperature. Nello scatto in questione, infatti, la Rodriguez si mostra con l’aria imbronciata e in topless coprendo il seno con le braccia che, tese, reggono lo smartphone per i selfie. I fans hanno subito inondato di complimenti la fidanzata di Andrea Iannone inneggiando alla sua bellezza ed esortandola a mostrare di più nella prossima foto. “A Ibiza tutto diventa magico, sei bellissima”, “non ci sono parole per descrivere la tua bellezza”, “sei meravigliosa”, “la prossima volta facci vedere tutto”, scrivono i followers. Come al solito, però, non è mancata la polemica. Cosa avrà fatto scoppiare l’ennesima bufera sui social?

BELEN RODRIGUEZ, LE NEWS

POLEMICHE PER I PELI SULLE BRACCIA

C’è chi nota la bellezza mozzafiato di Belen, chi il topless, anche se rigorosamente coperto dalle braccia e chi, invece, si concentra sulla peluria bionda che la Rodriguez ha sulle braccia. “La prossima volta fatti una ceretta alle braccia”, “Mamma mia come sei pelosa sulle braccia”, “I peli no dai”, “Ma i peli sulle braccia?”, scrivono alcuni followers. Non è la prima volta che Belen viene criticata per i peli sulle braccia. Già in un’altra occasione, infatti, la showgirl argentina era finita nel mirino dei followers per lo stesso motivo al punto da aver deciso di spiegare la sua scelta di non fare la ceretta alle braccia: “Perché sono sudamericana e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda. I peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi pungi”. Belen tornerà a ribadire lo stesso concetto? Cliccate qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.