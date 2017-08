Beautiful / La soap opera oggi non va in onda: ecco dove siamo rimasti

Beautiful

BEAUTIFUL, OGGI NON VA IN ONDA

La prima delle due settimane di assenza dalle scene di Beautiful è appena cominciata, ma i protagonisti della soap opera più amata di sempre continuano a mantenere il loro posto nel cuore dei tanti fan. Purtroppo, per rivedere Ridge, Brooke, Quinn e tutti gli altri membri del cast della serie, bisognerà attendere il prossimo lunedì 21 agosto, quando la telenovela americana tornerà sul piccolo schermo di Canale 5 con le nuove imperdibili trame. Nelle ultime puntate, a catturare l’attenzione di tutti è stato Ridge, che pur di salvare suo padre dall'influenza di Quinn ha messo in atto con Liam un piano per sedurre la sua matrigna. Brooke, in partenza per l’Italia per raggiungere sua figlia Hope, ha chiesto a Ridge di andare fino in fondo nel suo intento per sbarazzarsi di Quinn, pur non conoscendo, nei dettagli, quali siano le vere intenzioni del suo compagno. Cosa succederà al suo ritorno?

STEFFY DIVISA FRA WYATT E LIAM

Il rapporto di coppia fra Quinn ed Eric ha raggiunto un punto che nessuno, nella famiglia Forrester, avrebbe mai potuto immaginare. I due protagonisti di Beautiful, infatti, sempre più complici, oramai appaiono a tutti inseparabili. Nelle ultime puntate della celebre soap opera trasmesse da Canale 5, questo legame si è consolidato ulteriormente grazie alla presenza della giovane Steffy, che si è ritrovata a riflettere sulla possibilità di trasferirsi o meno a casa di suo nonno e della sua compagna. La coppia, infatti, ha fatto di tutto pur di convincerla, fino a prometterle la dimora in eredità, ma la ragazza, ancora divisa da ciò che prova per Liam e Wyatt, non si è lasciata coinvolgere dalle loro richieste. A mettere la figlia di Ridge sulla strada gusta, a quanto pare, è stato Liam, che le ha chiesto di dare un segnale forte sulla fine della sua storia con Wyatt rifiutando l’ospitalità di Quinn.

