CHERRY SEASON / Anticipazioni future: quale il destino di Seyma e Mete? La coppia verso la pace...

Cherry Season, anticipazioni

Le nuove puntate di Cherry Season torneranno puntualmente il prossimo 21 agosto, sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In attesa di rivedere le dinamiche della soap opera turca tornare in pista, non vogliamo lasciarvi in "astinenza" e quindi anche oggi, vi offriremo le anticipazioni necessarie per scoprire cosa accadrà di ritorno dalle vacanze estive. Oltre agli amici di Cherry Season, anche i Forrester e Beautiful sono andati in "ferie". Una Vita e Il Segreto invece, non hanno subìto variazioni se non per il cambio di orario degli amici di Acacias 38, in onda su Canale 5 dalle 13.40 fino al 21 agosto. Fatta questa piccola quanto doverosa parentesi, scopriamo a seguire cosa accadrà ad Ayaz ed Oyku ma anche agli altri protagonisti della telenovela. Il nostro focus apre i battenti concentrandosi su ciò che accadrà al complicato rapporto che stanno vivendo Seyma e Mete in questa seconda stagione. Tra odio e ricatti, confrontarsi civilmente per loro è diventato decisamente complesso. Durante il finale di stagione però, gli affezionati estimatori della soap, saranno alle prese con un nuovo riavvicinamento tra i due ragazzi.

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI: COSA E' SUCCESSO A SEYMA E METE

Le problematiche tra Seyma e Mete si sono aperte con lo stato di gravidanza di lei. Quando scopre di essere incinta e lo comunica, lui non le crede e la fa arrestare. Il piano di Mete però non si ferma qui in quanto prevedeva l'uscita di prigione sotto ricatto. Lui vuole che la ragazza abortisca e se non lo farà non ritirerà la sua denuncia. Seyma recandosi in ospedale per mettere fine alla gravidanza appare decisa più che mai a serbare del rancore eterno nei confronti di Mete ma, qualcosa cambierà. Dopo avere abortito, anche Seyma decide però di vendicarsi di Mete che nel frattempo tiene sotto scacco il povero Ayaz minacciandolo anche di mandare in galera la madre Onem se non romperà ogni legame sentimentale con Oyku. Tutti sono stupiti poi, dalla decisione finale dell'uomo ed anche Seyma intuisce che c'è qualcosa sotto ed infatti, durante il campeggio scopre ogni cosa e minaccia ancora Mete.

METE E SEYMA LA PACE E' VICINA?

Sempre durante la seconda stagione di Cherry Season inoltre, proprio Mete si è trovato anche alle prese con il suo tumore al cervello. Proprio per questo motivo infatti, si comprendono gli strani atteggiamenti avuti dal ragazzo nel corso degli ultimi mesi. Dopo l'operazione finita bene, Mete si renderà conto di avere fatto del male a tutti, Seyma in primis e le chiederà scusa. La ragazza però, ancora scossa per l'aborto non riesce a perdonare l'architetto ma di contro non dimentica i momenti meravigliosi passati al suo fianco: la pace è vicina? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate di Cherry Season in partenza dal 21 agosto.

