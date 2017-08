CHICAGO MED / Anticipazioni 8 agosto 2017: trame nuovi episodi e informazioni per lo streaming

Chicago Med, anticipazioni

EPISODI 4, 5 E 6, COSA SUCCEDERÀ?

Chicago Med torna in televisione oggi, martedì 8 agosto 2017 nella prima serata di Italia 1, rete giovane per eccellenza che offre da sempre serie TV inedite e programmi musicali per ragazzi. Cosa vedrete a breve? Eccovi di seguito, tutte le principali informazioni sulla trama così come le utili indicazioni per guardare il nuovo appuntamento sia in diretta che replica streaming. Chicago Med andrà in onda nel prime time con gli episodi numero 4, 5, 6. Scorpacciata di emozioni in quel di Chicago con questo nuovo spaccato televisivo interamente dedicato alle vicende del pronto soccorso. Dopo vigili del fuoco e poliziotti, dunque, è arrivato finalmente il turno dei medici. Cosa racconta Chicago Med? La serie ha come location un ospedale di Chicago e racconta gli sviluppi lavorativi di un vasto gruppo di medici alle prese con casi preoccupanti e problematiche di rilievo. Naturalmente, anche questo nuovo progetto si avvale della presenza di cross-over di personaggi provenienti da “Chicago PD” e “Chicago Fire”, nonché legami di parentela fra i protagonisti delle tre serie. Giusto per fare un esempio, il dottor Will Halstead è il fratello di Jay Halstead, uno dei detective che compaiono in “Chicago PD”. Nel cast di Chicago Med, troviamo anche la pediatra Natalie Manning (Torrey DeVitto) e Daniel Charles (interpretato da Oliver Platt) che guida l'intero reparto di psichiatria.

CHICAGO MED, ANTICIPAZIONI 8 AGOSTO: TRAME E INFO STREAMING

Dopo i primi tre episodi, Chicago Med torna in onda anche questa sera con tre nuovissime puntate che lasceranno i fan con il fiato sospeso. Il primo episodio s'intitola "Eroe per sbaglio", mentre il secondo e terzo rispettivamente "Complicità" e "Nei limiti della legge". Sparatorie, trapianti, malattie rare, e trapianti di midollo osseo saranno i principali argomenti della serie TV in onda questa sera su Italia 1. Come fare per visionarla anche in diretta streaming? Nulla di più semplice! Vi basterà semplicemente collegarvi con il vostro Computer sul portale ufficiale di Mediaset.it e selezionare il canale corrispondente. In alternativa, potrete visionare il nuovo appuntamento di Chicago Med anche attraverso tablet, phablet e smartphone di ultima generazione scaricando l'applicazione ufficiale che troverete su Store iOS, Android e Windows Phone. Stesso procedimento anche per quanto riguarda la replica, da visionare alcune ore dopo la messa in onda del nuovo appuntamento. Se disponete di una sufficiente connessione dati, potrete seguire la serie anche in mobilità. In ultimo, vi ricordiamo che collegandovi al canale 506, potrete vedere Chicago Med anche in Alta Definizione.

