Compleanno The Edge/ U2 in festa per il loro chitarrista che compie 56 anni

The Edge, U2

U2 in festa oggi e non per via dell'arrivo di un nuovo album o della partenza di un nuovo tour mondiale ma per una festa di compleanno. A compiere gli anni questa volta è David Evans meglio noto come The Edge, uno dei chitarristi più famosi al mondo e in forza alla band dai tempi del famoso annuncio pubblicato nella bacheca della Mount Temple School. Da allora ne è passata acqua sotto i ponti e di assoli sul palco ma The Edge è ancora lui e i fan lo adorano per questo. Mentre si avvicina pian piano alla soglia dei 60 anni i suoi fan non possono che ricordarlo sempre al top in ogni tour e pronto a fare da spalla a Bono Vox e, perché no, a rubargli la scena quando il pezzo lo richiede.

THE EDGE COMPIE 56 ANNI DI SUCCESSI E FIGLI!

UNA FAMIGLIA ALLARGATA PER LA GRANDE FESTA

La rivista Rolling Stones lo ha collocato al 36esimo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi al mondo e lui non si è di certo preoccupato per questo. Poche note, arpeggi non straordinari ma carica e personalità da fare invidia a pochi, The Edge oggi compie gli anni e tutti gli addetti ai lavori si sono uniti ai fan degli U2 per regalare il giusto lustro e gli onori che possono spettare ad un musicista di questo rango pronto a farsi amare e odiare oggi così come ha fatto nel corso degli anni. Anche la sua vita privata gli ha regalato tanti successi ma, soprattutto, tanti figli. Dal primo matrimonio con Aislinn O'Sullivan nacquero tre figlie, Hollie, Arran e Blue Angel mentre dal secondo matrimonio con la ballerina Morleigh Steinberg nacquero Sian e Levi. Una famiglia allargata che si ritroverà questa sera per la festa di compleanno.

© Riproduzione Riservata.