GAME OF THRONES 7/ Nuove puntate online? Gli hacker hanno rubato i numeri di telefono dei protagonisti

GAME OF THRONES 7, NUOVI EPISODI FINIRANNO ONLINE?

HBO non può dormire sonni tranquilli: potrebbero essere pubblicate informazioni sui prossimi episodi del Trono di Spade, oltre che il contenuto delle e-mail che si sarebbero scambiati alcuni dirigenti della società. Il gruppo di hacker che ha trafugato il quarto episodio della nuova stagione di Game of Thrones è tornato all'attacco chiedendo un riscatto all'emittente televisiva americana. Se non dovesse pagare, verranno resi pubblici i prossimi episodi. Non è ancora chiara la richiesta, ma si sa che sarebbe stato contattato direttamente Richard Plepler, CEO di HBO, tramite un video nel quale i pirati informatici hanno rivelato di aver lavorato sei mesi all'attacco. Stando alle prime dichiarazioni ufficiali, l'emittente non avrebbe intenzione di pagare il riscatto, non temendo la fuga di e-mail, ma il portale The Hollywood Reporter ha rivelato di aver avuto già la sceneggiatura del prossimo episodio del Trono di Spade e i messaggi di posta elettronica che si sono scambiati alcuni dirigenti di HBO.

TRAFUGATI ANCHE I NUMERI DI CELLULARE DEGLI ATTORI

Non c'è pace per HBO: mentre continua la corsa del Trono di Spade 7 verso il finale di stagione, emerge una nuova minaccia. Sarebbe incalcolabile la perdita, se finissero online i dettagli sul prossimo episodio di Game of Thrones. Secondo Associated Press sarebbe stato trafugato anche un documento con i dati personali del cast del Trono di Spade: numeri di cellulare e indirizzi di posta elettronica di attori come Emilia Clarke, Peter Dinklage e Lena Headey. Anche questo documento farebbe parte del maxi riscatto chiesto da un misterioso gruppo di hacker. Finora del terabyte e mezzo di dati trafugati dai server dell'emittente televisiva americana sono stati finora pubblicati appena 3 giga abbondanti. C'è molta carne al fuoco che presto potremmo vedere magicamente apparire in rete. «Pronto, Tyrion?», questo è il rischio che si profila con la pubblicazione della grande mole di dati. Oltre agli script e ad alcuni episodi, ci sarebbero quindi anche parecchi dati personali.

