GRANDE FRATELLO VIP / Anticipazioni e concorrenti: le ultime news, tante (quasi) conferme e rinunce

Grande Fratello Vip

Quando inizia il Grande Fratello Vip? Chi saranno i concorrenti che faranno parte della seconda stagione del realtity show? Facciamo chiarezza grazie alle ultimissime news in merito. La prima edizione è andata più che bene ecco perché, Mediaset ed Endemol, hanno deciso di accantonare l'edizione "nip", per dare nuovamente voce ai volti del mondo dello spettacolo. Esattamente come succede anche su YouTube, gli internauti vanno pazzi per il "Vlog", racconti giornalieri di gente comune che parla davanti una telecamera e mostra cosa fa durante il giorno, cosa legge, quali cibi mangia e dove adora passare il tempo libero. Il concetto quindi è lo stesso. Vip che si "liberano" della loro immagine pubblica e vengono spiati 24h su 24 all'interno di una Casa. Lo scorso anno il successo è stato incredibile così come la vittoria di Alessia Macari. Cosa accadrà invece quest'anno? La conduzione ancora una volta è stata affidata ad Ilary Blasi che, con la sua dissacrante ironia, ha avuto modo di offrire uno sprint in più rispetto all'edizione non famosa condotta dalla - forse - più abbottonata Alessia Marcuzzi. Anche Alfonso Signorini siederà in studio per commentare e sgridare i concorrenti mentre voci di corridoio, ci parlano anche di un prossimo approdo della Gialappa's Band.

GRANDE FRATELLO VIP, ANTICIPAZIONI E CONCORRENTI: CONFERME E GRANDI ASSENTI, TUTTI I NOMI

Quando inizierà la seconda edizione del Grande Fratello Vip? Le porte della Casa di Cinecittà si dovrebbero aprire proprio lunedì 11 settembre. Inizialmente, si pensava di fare partire il reality show i primi giorni di ottobre ma Mediaset, ha deciso di sfidare "Il Paradiso delle Signore", fiction TV che partirà nella stessa giornata sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Quali personaggi dello spettacolo entreranno in gioco? Attualmente non vi è alcuna anticipazione ufficiale ma solo moltissimi rumors. Nonostante questo, tra le pagine del settimanale "Chi" (diretto proprio da Alfonso Signorini), alcuni nomi sono dati praticamente per certi. Tra i due più quotati, pare che ci siano probabilità altissime di vedere Cristiano Malgioglio così come Aida Yespica. Il primo, dopo un lungo corteggiamento da parte di Mediaset, ha deciso finalmente di mettersi in gioco mentre la seconda, ha tutte le buone intenzioni di poter rilanciare la sua carriera. Quasi certa anche la presenza di Cecilia e Jeremias Rodriguez, i fratelli di Belen. Tra i volti provenienti dalla corte di Maria De Filippi invece, si parla sempre più insistentemente di Giulia De Lellis e Rosa Perrotta. Tra gli altri, si avanzano i nomi di Simona Izzo, Serena Grandi e della showgirl Carmen Di Pietro. Grandi assenti, Cristina e Maria Teresa Buccino e Valerio Scanu.

