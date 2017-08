IL LAUREATO/ Su Rete 4 il film diretto da Mike Nichols con Dustin Hoffman (8 agosto 2017)

Il laureato film in onda su Rete 4

NEL CAST DUSTIN HOFFMAN

Il laureato sarà il film in onda in prima serata su Rete 4 oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 21.15. Un vero superclassico del cinema statunitense diretto da Mike Nichols, uno dei più importanti registi della storia di Hollywood, scomparso nel 2014. Memorabile nella pellicola l'interpretazione di Dustin Hoffman, nella parte di Benjamin "Ben" Braddock, mentre Anne Bancroft è impegnata nel ruolo di Mrs. Robinson. Da segnalare come al film abbia partecipato per un piccolo ruolo anche Richard Dreyfuss, nella parte dello studente pensionante. Completano il cast Katharine Ross come Elaine Robinson, William Daniels (sig. Braddock), Norman Fell (sig. McCleery), Marion Lorne (sig.na DeWitte), Murray Hamilton (sig. Robinson), Alice Ghostley (sig.ra Singleman), Elizabeth Wilson (sig.ra Braddock), Buck Henry (receptionist), Brian Avery (Carl Smith) e Walter Brooke nel ruolo del sig. McGuire.

IL LAUREATO, LA TRAMA

Il protagonista del film Il laureato è Benjamin Braddock, studente appena laureatosi che al ritorno dal college torna a casa, dove scopre che i genitori gli hanno organizzato una festa. Nonostante abbia terminato gli studi con successo, Ben è disorientato e incerto sul suo futuro: l'incontro che rappresenterà per lui una svolta è quello con Mrs. Robinson, moglie di un socio d'affari del padre. La donna seduce Ben non riuscendo a portarlo a letto una prima volta, ma viene poi richiamata dal ragazzo, intrigato dalla possibilità di avere una relazione con una donna di vent'anni più grande, che rappresenta inoltre il suo primo vero rapporto con una donna. Nonostante la grande passione, i due hanno grande difficoltà di comunicazione, e soprattutto la donna teme che Ben possa iniziare una relazione con la giovane figlia Elaine, visto che il padre, socio di Mr. Robinson, ha più volte incoraggiato Ben a invitarla fuori. La cosa puntualmente avviene, e Ben scopre di provare vero amore per la giovane ragazza, mentre il rapporto con la madre aveva rappresentato solamente un'evasione. Mrs. Robinson minaccia però di rivelare il suo rapporto con Ben, e allora il ragazzo decide lui stesso di svelarlo ad Elaine, che sconvolta lo caccia via. I due riescono poi a ricongiungersi, ma ad ostacolarli arriva Mr. Robinson, furioso per il fatto che Ben sia fidanzato con la figlia dopo aver avuto una relazione con sua moglie. Tutto sembra ostacolare Ben che non riesce più a ritrovare Elaine: incontra invece di nuovo Mrs. Robinson, che gli spiega come la figlia stia ormai per sposarsi con un suo ex compagno di corso, Carl. Alla fine, Ben riesce a ricongiungersi con Elaine a matrimonio appena finito: nonostante questo, chiamando disperatamente la ragazza e divincolandosi da una colluttazione con i parenti dello sposo, riesce a fuggire con lei. Ancora con l'abito da sposa addosso, Elaine infatti corre verso Ben e i due scappano da tutto e da tutti in autobus, senza sapere dove stiano andando ma con la consapevolezza di amarsi davvero.

