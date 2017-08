IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Puntata 8 agosto: Alfonso si allontana dalla sua famiglia

Il Segreto

EMILIA DOVRÀ VEDERSELA CON CRISTOFAL GARRIEGUES

Dopo una lunga attesa, il pubblico de Il Segreto ha potuto finalmente assistere al matrimonio fra Mencia e Carmelo, che nell'appuntamento di ieri si sono detti sì nel corso di una cerimonia del tutto priva di intoppi. La felicità dei due novelli sposi, però, sarà controbilanciata dal dolore dei Castaneda, che dopo aver perso Mariana si ritrovano a fare i conti con la detenzione in carcere di Alfonso. L’oste, inoltre, nella puntata in onda oggi, chiederà ad Emilia di porre fine alle visite dei suoi familiari in carcere, in quanto, al momento, prova un grande senso di vergogna e non ha voglia di farsi vedere da chi lo ha sempre amato. Emilia, già profondamente provata da questa storia, dovrà vedersela ancora con Cristobal Garrigues, che come già anticipato spera di mettere fine alla curiosità di Raimundo Ulloa indagando sul suo conto. Riuscirà l’ex intendente, dopo aver reso impossibile la vita a Francisca e a Emilia, a mettere alle strette anche l’ex oste?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: RAIMUNDO VS CRISTOBAL

Determinato a contrastare i nuovi attacchi di Raimundo Ulloa, Cristobal Garrigues cercherà di avere informazioni sul suo conto coinvolgendo anche un insospettabile di Puente Viejo, Don Berengario, che come tutti i telespettatori de Il Segreto già sanno, nel recente passato ha avuto con l’ex oste dei trascorsi che si potrebbero definire non del tutto idilliaci. L’insolito sacerdote sceglierà di allearsi con l’ex intendente nella battaglia contro Raimundo o alla fine farà in modo di non partecipare al conflitto? Di fronte al nuovo piano di Cristobal Garriguez, la Montenegro, naturalmente, comincerà a tremare, preoccupata che il suo aguzzino possa prima o poi fare del male al suo ex amante. Riuscirà a recuperare il coraggio e a mettere in guardia Raimundo? Intanto, in questo clima così ostile per gli abitanti della villa, a Puente Viejo ci sarà il gradito ritorno di un personaggio molto amato dal pubblico.

© Riproduzione Riservata.