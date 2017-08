IL TEMPO DELLE MELE 2/ Su Tv8 il film con Sophie Marceau (oggi, 9 agosto 2017)

film sentimentale nella seconda serata di Tv8

SOPHIE MARCEAU NEL CAST

Il tempo delle Mele 2, il film in onda su TV8 oggi, martedì 8 agosto 2017 alle ore 23.30. Una pellicola sentimentale che è stata diretta da Claude Pinoteau nel 1982. Si tratta del seguito del primo, fortunatissimo, atto uscito due anni prima, che lanciò la giovanissima Sophie Marceau verso una luminosa carriera, ancora in atto. All'interno del cast de Il tempo delle mele 2, la star, nonostante la giovane età, è proprio Sophie Marceau. Dopo gli inizi nel genere romantico, l'attrice francese ha dato vita ad una interessante evoluzione, recitando in pellicole come Police (1985), Braveheart (1995), Il mondo non basta (1999) e Carissima me (2010). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL TEMPO DELLE MELE 2, COSA FARA' QUESTA VOLTA VIC?, ECCO LA TRAMA

La narrazione del film che si svolge nell'arco di circa 110 minuti, riprende proprio da Vic Berreton, due anni dopo. Un lasso di tempo nel corso del quale la ragazza sta ormai per festeggiare i sedici anni. Mathieu, però, non fa più parte della sua vita, in quanto i due si sono separati quando lui è stato costretto a trasferirsi fuori città. Ormai libera dal punto di vista sentimentale, Vic incontra in maniera del tutto casuale Philippe Bertier (Pierre Cosso), un ragazzo che vanta ascendenze tedesche e che è appena tornato a casa, dopo aver visitato la madre. L'amore tra i due scoppia improvviso e irrefrenabile, permettendo a Vic di dimenticare i problemi familiari. I suoi genitori, infatti, hanno ora un altro figlio cui badare e si ritrovano nuovamente sull'orlo di una pericolosa crisi coniugale. A causare i litigi è in particolare l'offerta di lavoro ricevuta da Francois (Claude Brasseur), che però comporterebbe per lui andare spesso in trasferta. Francoise (Brigitte Fossey) non accetta l'idea di una separazione così prolungata, ma poi il marito decide di non tenere conto del suo parere, al fine di realizzarsi dal punto di vista professionale. Ma non sono solo il padre e la madre ad agitare le acque in famiglia, se si pensa che mentre loro riescono infine a ritrovare il precedente rapporto, sarà la bisnonna Poupette Valadier (Denise Grey) a destare scandalo. Alla sua età, infatti, la donna ha deciso di sposare un coetaneo, Jean-Louis, cui è appena morta la precedente moglie. Se l'idea di colmare la solitudine in questo modo sembra in un primo momento accettabile alla coppia, alla fine proprio Poupette deciderà di cambiare idea, rinunciando al matrimonio. In un quadro di questo genere, il rapporto tra Vic e il suo ragazzo va avanti tra una lunga serie di alti e bassi, provocati in particolare dagli amici della ragazza. Litigi che sfoceranno addirittura nella rottura, prima che i due ragazzi decidano di tornare finalmente insieme.

© Riproduzione Riservata.