JUSTIN BIEBER / Incontro con Selena Gomez? I due avvistati allo stesso evento

Justin Bieber e Selena Gomez tornano ad essere accostati l’uno all’altra. Sono passati anni da quando il cantante canadese e l’ex stellina della Disney stavano insieme ma i fans continuano a sognare il ritorno di fiamma. Justin Bieber e Selena Gomez, difficilmente torneranno insieme, ma come svela Mtv.it, i due sono stati avvistati insieme allo stesso evento. Justin Bieber e Selena Gomez, infatti, hanno partecipato alla conferenza della chiesa ZOE a Los Angeles ovvero una tre giorni di riflessioni, preghiere e musica. Justin e Selena non sono arrivati insieme ma che entrambi fossero presenti non ci sono dubbi anche, se naturalmente, non ci sono prove del presunto incontro tra i due ex fidanzati che continuano a formare, agli occhi dei fans, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Justin e Selena hanno così scelto di staccare la spina per tre giorni dal successo e da quello che è il loro mondo per concentrarsi sulle cose essenziali della vita.

Quella di cui Justin Bieber aveva bisogno era un momento di riflessione e relax. Il cantante canadese, dopo aver viaggiato per il mondo per le tappe del Purpose Tour, esausto sia fisicamente che mentalmente, ha deciso di annullare le ultime date per non compromettere la sua salute. Una scelta che ha spiazzato i fans ma che è stata condivisa da tanti colleghi della popstar canadese che, essendo giovanissimo, deve mettere il proprio benessere fisico davanti a tutto e a tutti. Justin ha così scelto di ricaricare le pile fermandosi per tre giorni in chiesa e partecipare ad un evento in cui è stato semplicemente Justin e non Bieber. Sarà bastato questo per fargli tornare il sorriso?

